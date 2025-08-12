বউ রেখে অন্য মেয়ের সঙ্গে সংসার, অতঃপর.....

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে অনৈতিক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে রাকিব (৩০) নামে যুবক ও নিপা (২৬) নামে যুবতীকে আটক করেছে পুলিশ।
সোমবার (১৮ আগস্ট) রাতে পৌর শহরের শান্তিবাগ মাঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। অভিযোগ, বিবাহিত হওয়ার পরও রাকিব স্ত্রীকে রেখে ওই মেয়েকে ভাড়া বাসায় রেখে ঘর-সংসার শুরু করেছিলেন।
পীরগঞ্জ থানার এসআই সজল বসাক জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে সোমবার (১৮ আগস্ট) রাতে পৌর শহরের শান্তিবাগ মাঠ এলাকায় আমিন নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় একটি কক্ষ থেকে রাকিব ও নিপা নামে ২ জনকে আটক করা হয়।
আটক নিপা পীরগঞ্জ পৌর শহরের শান্তিবাগ এলাকার মৃত গিয়েস উদ্দিনের মেয়ে। আর রাকিব রানীশংকৈল উপজেলার নেকমরদ ইউনিয়নের ভবানন্দপুর গ্রামের মৃত মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, নেকমরদ বাজার এলাকার রাকিব নামের ওই যুবক বিবাহিত হয়েও পীরগঞ্জে বাসা ভাড়া নিয়ে দীর্ঘ দিন যাবত এই মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে আসছিল। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে স্থানীয়রা পুলিশ দিয়ে তাদের ধরিয়ে দেয়।
পরে রাকিব ও নিপা অপরাধ স্বীকার করলে তাদেরকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এন. এম. ইশফাকুল কবীর নিপাকে ২০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং রাকিবকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠান।
পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালতের রায়ে সাজাপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীকে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকালে ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
