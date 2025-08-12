পারমাণবিক অস্ত্রের মজুত বাড়ানোর ঘোষণা দিলেন কিম

পারমাণবিক অস্ত্রের মজুত বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন।
সোমবার (১৮ আগস্ট) একটি নৌ ধ্বংসকারী ‘চো হিওন’ পরিদর্শন করার সময় এবং যুদ্ধজাহাজের অস্ত্র ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পাওয়ার পর তিনি এ ঘোষণা দেন।
কিমের উদ্ধৃতি দিয়ে দেশটির সরকারি কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) জানায়, ‘যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ কোরিয়ার তীব্র সামরিক জোট এবং পেশীশক্তির নড়াচড়া যুদ্ধের সূত্রপাতের তাদের ইচ্ছার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ।’
কিম জং উন বলেন, ‘বিদ্যমান পরিস্থিতির জন্য আমাদের বিদ্যমান সামরিক তত্ত্ব ও অনুশীলনে আমূল এবং দ্রুত পরিবর্তন আনা এবং পারমাণবিকীকরণের দ্রুত সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।’
তিনি বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নর্থ কোরিয়াকে দ্রুত পরমাণু অস্ত্র ভাণ্ডার বাড়াতে বাধ্য করেছে। তিনি অভিযোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সাউথ কোরিয়ার যৌথ সামরিক মহড়ায় পারমাণবিক উপাদান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদিকে পিয়ংইয়াং এসব মহড়াকে নিয়মিতভাবেই আগ্রাসনের প্রস্তুতি হিসেবে আখ্যা দিয়ে সমালোচনা করে থাকে। প্রায়ই তারা এসবের প্রতিক্রিয়ায় অস্ত্র পরীক্ষাও চালায়। তবে সিউল এবং ওয়াশিংটনের দাবি, এসব মহড়া শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশেই পরিচালিত হয়েছে।
গত ১৮ আগস্ট সাউথ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি থাকলেও তাদের লাইভ-ফায়ার মহড়া স্থগিত করার কোনো পরিকল্পনা নেই। এদিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-মুখপাত্র লি কিয়ুং-হোও এক নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে জানান, সীমান্তবর্তী দ্বীপগুলোতে লাইভ-ফায়ার মহড়া বন্ধ করার বিষয়ে কোনো পর্যালোচনা হয়নি। সাউথ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক যৌথ সামরিক মহড়া উলচি ফ্রিডম শিল্ড শুরু হওয়ার দিনেই এই ঘোষণা দেওয়া হয়।
এদিকে বিশেষজ্ঞরা পিয়ংইয়াংয়ের সম্ভাব্য জবাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। এছাড়া শান্তি স্থাপন ও উত্তেজনা কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন সাউথ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং। ২০১৮ সালে স্বাক্ষরিত আন্তঃকোরীয় সামরিক চুক্তি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে লি বলেন, বর্তমানে তিনি এ বিষয়ে কোনো নতুন তথ্য শেয়ার করতে পারছেন না। তবে তিনি জানান, মন্ত্রণালয় কোরীয় উপদ্বীপে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।
এদিকে গত বছরের মতোই আছে মহড়ার পরিসর। তবে অত্যন্ত গরম আবহাওয়ার কারণে এবং বছরব্যাপী এটি বজায় রাখতে প্রায় ৪০টি নির্ধারিত ফিল্ড ট্রেনিংয়ের অর্ধেকই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে।
