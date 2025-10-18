এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    ‘ভোট দিলে স্বর্গে যাবে, এমন প্রলোভনে যোগ না দিয়ে নির্ভয়ে ভোট দেবেন’

    বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেছেন, অনেকেই বলছেন তাদের ভোট দিলে স্বর্গে যাওয়া যাবে। তাদের প্রলোভনে যোগ না দিয়ে ভোটের দিন নির্ভয়ে আপনার ভোট আপনি নির্ভয়ে দিবেন।

    শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে দিনাজপুরের হিলির ফকিরপাড়ায় বিএনপি আয়োজিত এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। এ সময় তিনি উপজেলার বিভিন্ন রোগীদের পরামর্শ দেন।

    তিনি বলেন, গত ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে মানুষ ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার আগেই ভোট হয়ে গেছে, রাতের বেলা ঘুমে থাকা অবস্থায় ভোট হয়ে গেছে। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের নির্বাচন সত্যি সত্যি নির্বাচন হবে। মানুষ যাদেরকে ভালো মনে করবেন, আপনার এলাকার জন্য যে কাজ করবে তাকেই ভোট দিবেন। আপনাদের সবার একটা করে ভোট, আমারও একটা ভোট। কাজে আমাদের অধিকার সবার সমান এবং এই ভোটের বিষয়ে সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে।

    ভোট দেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, অনেকেই অনেক কথা বলবে, অনেকেই অনেক লোভ দেখাবে কিন্তু কোন প্রলোভনে দয়া করে আমরা যোগ দিবো না। কাজেই ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রে যাবেন, আপনার ভোট আপনি নির্ভয়ে দিবেন।

    তিনি আরো বলেন, নিজের আমল নিজে সাথে নিয়ে কবরে যেতে হবে। যার যার হিসাব কিয়ামতের দিন সে সে দিবেন। কিন্তু অনেকেই বলছেন তাদের ভোট দিলে স্বর্গে যাওয়া যাবে। এতে করে মানুষের ঈমান থাকে না। যারা একটি ভোটের জন্য মানুষকে এসব কথা বলে, বাড়িতে আমাদের মা-বোনদের তালিম দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু আমরা ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি না। তাই সবাইকে এই সব বিষয় নিয়ে সজাগ থাকতে হবে।

    এ সময় উপস্থিত ছিলেন- হাকিমপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফেরদৌস রহমান, সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন শিল্পী, পৌর বিএনপির সভাপতি ফরিদ খান, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হকসহ অনেকেই।

