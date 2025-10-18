বান্ধবী নিয়ে সমুদ্র সৈকতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার যুবক

বান্ধবীকে নিয়ে পারকি সমুদ্র সৈকতে ঘুরতে বেরিয়ে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন ফাহিম (২১) নামে এক যুবক। শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার ডাকপাড়া এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ফাহিম ও তাহসিন সাদিকা (১৭) নামে এক তরুণী আহত হন।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ফাহিমকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পটিয়া পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের মো. ওসমান গণির মেয়ে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা যায়, অতিরিক্ত গতিতে চলা মোটরসাইকেলটি ডাকপাড়া এলাকার একটি কালভার্টে উঠতে গিয়ে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের সড়কে ছিটকে পড়ে। এতে দুজনই গুরুতর আহত হন।
আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আহত ফাহিমকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।
আহত তাহসিন সাদিকা বলেন, ‘আমরা ঘুরতে পারকি সমুদ্র সৈকতের দিকে যাচ্ছিলাম। ডাকপাড়া এলাকায় হঠাৎ মোটরসাইকেলটি কালভার্টের ওপর লাফিয়ে উঠে যায়। এরপর কী হয়েছে, কিছু মনে নেই।’
প্রত্যক্ষদর্শী মো. জিসান জানান, ‘দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরে ফাহিমের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় আমি নিজেই তাকে চমেক হাসপাতালে নিয়ে যাই।’
ঘটনার বিষয়ে আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে। ঘটনাস্থল কর্ণফুলী থানার আওতাধীন হওয়ায় তাদেরকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।’
আরডি