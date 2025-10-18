আলফাডাঙ্গায় ইউপি সদস্যের মৃত্যু

এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    মিয়া রাকিবুল, আলফাডাঙ্গা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৩২ পিএম
    ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বার) মো. টিটন মোল্যা ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

    শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

    টিটন মোল্যা উপজেলার কামারগ্রাম এলাকার কবীর মোল্যার ছোট ছেলে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৮ বছর। তিনি বাবা-মা, এক ভাই, এক বোন, এক পুত্রসন্তান, সহধর্মিণীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

    স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দুপুরে নিজ বাড়ি কামারগ্রামে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দ্রুত আলফাডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

    তার পরিবারের বরাত দিয়ে গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খান সাইফুল ইসলাম বলেন, 'শনিবার রাত সাড়ে ৮টায় কামারগ্রাম কাঞ্চন একাডেমি মাঠে জানাজা শেষে তাকে কামারগ্রাম সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।'

