    চাকরি

    কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে বুয়েট

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:২১ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) অফিস/বিভাগে ৮টি পদে ১৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

    প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)


    পদের বিবরণ:

    চাকরির ধরন: স্থায়ী

    প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

    কর্মস্থল: ঢাকা

    আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫।

    আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ক্লিক করে আবেদনের নিয়ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

    আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ নবম গ্রেডের জন্য ৬০০ টাকা, ১০ম গ্রেডের জন্য ৫০০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

    আবেদনের শেষ সময়: ৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

    এইচএ

