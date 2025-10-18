এইমাত্র
  • শাহজালাল বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তারেক রহমানের উদ্বেগ
  • ভারতকে পারমাণবিক সংঘাতের হুঁশিয়ারি পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের
  • নিকুঞ্জ থেকে বিমানবন্দরমুখী সড়কে গাড়ির জট
  • ‘বিভাগ চাই’ স্লোগানে ফের কাঁপলো কুমিল্লা নগরী
  • ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে নির্বাচনের তফসিল: সিইসি
  • বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ড: আগুন নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার হচ্ছে রোবট
  • আগুন লাগার ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন না সারজিস
  • ‘শাহজালাল বিমানবন্দরের আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে’
  • আবারও ৫০ ওভার খেলতে ব্যর্থ বাংলাদেশ
  • রাগের মাথায় ডিভোর্সের কথা বলেছিলাম: মাহিয়া মাহি
    • আজ শনিবার, ৩ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৮ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    এবার শাহজালাল বিমানবন্দরের সামনে মোটরসাইকেলে আগুন

    স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, সময়ের কণ্ঠস্বর প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:২০ পিএম
    স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, সময়ের কণ্ঠস্বর প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:২০ পিএম

    এবার শাহজালাল বিমানবন্দরের সামনে মোটরসাইকেলে আগুন

    স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, সময়ের কণ্ঠস্বর প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:২০ পিএম
    ছবি: প্রতীকী ছবি (সংগৃহীত)

    ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সামনে ফ্লাইওভারের ওপর একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটের দিকে ফায়ার সার্ভিস বিষয়টি নিশ্চিত করে।

    ফায়ার সার্ভিস জানায়, আশপাশের সব ইউনিট কার্গো ভিলেজের আগুন নেভাতে ব্যস্ত থাকায় মোটরসাইকেলের আগুন নিয়ন্ত্রণে কোনো ইউনিট পাঠানো সম্ভব হয়নি।

    এর আগে দুপুর আড়াইটার দিকে বিমানবন্দরের কার্গো সেকশনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের ৩৭টি ইউনিট, সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

    ইন্টারন্যাশনাল এয়ার এক্সপ্রেস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইএইএবি) সভাপতি কবির আহমেদ জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডে বিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতি হতে পারে। প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ধরা হচ্ছে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা।

    ওয়্যার হাউজ ও একটি এয়ার এক্সপ্রেস পুরোপুরি পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এভিয়েশন বিশেষজ্ঞদের মতে, অব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা ঘাটতির কারণেই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাঁরা বলছেন, অসতর্কতা নাকি অবহেলা—তা খতিয়ে দেখা জরুরি।

    উল্লেখ্য, একই দিনে বিমানবন্দরের ফ্লাইওভারে মোটরসাইকেলে আগুন লাগার ঘটনাও আতঙ্ক ছড়ায় আশপাশের এলাকাজুড়ে।

    আরডি

    ট্যাগ :

    বিমানবন্দর আগুন মোটরসাইকেল

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…