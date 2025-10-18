এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    লালপুরে বউ ও মায়ের ওপর অভিমান করে যুবকের আত্মহত্যা

    উপজেলা করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৫৪ পিএম

    নাটোরের লালপুরে বউ ও মায়ের ওপর অভিমান করে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন এক যুবক।

    শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর সোয়া ১২টার দিকে উপজেলার গোপালপুর পৌর এলাকার নারায়ণপুর রেললাইন সংলগ্ন স্থানে এই ঘটনা ঘটে।

    নিহতের নাম রাজন আলী। তিনি লালপুর উপজেলার নুরুল্লাপুর গ্রামের মো. মোরশেদ আলীর ছেলে।

    পারিবারিক ও স্থানীয়রা জানায়, রাজন আলীর বিয়ে হয়েছিল প্রায় পাঁচ মাস আগে। বিয়ের পর থেকেই তার সংসারে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঝামেলা হতো। কিছুদিন আগে স্ত্রী রাগ করে বাপের বাড়িতে চলে যান। শনিবার সকালে রাজনের মায়ের সঙ্গেও ঝগড়া হয়। এরপর অভিমান করে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে যান এবং পরে আর ফিরে আসেননি।

    দুপুরের দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় রাজন আলী কাটা পড়ে নিহত হন।

    স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ শনাক্ত করেন।

    নিহতের চাচাতো ভাই মো. রাসেল আলী মরদেহটি শনাক্ত করেন।

    ঈশ্বরদী রেলওয়ে (জিআরপি) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

    এনআই

    লালপুর বউ ও মায়ের ওপর অভিমান করে যুবকের আত্মহত্যা

