    দেশজুড়ে

    গৌরনদী সরকারি কলেজের সামনে ময়লার ভাগাড়, শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

    মোল্লা ফারুক হাসান, গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৩০ পিএম
    বরিশালের গৌরনদী সরকারি কলেজের সামনে ময়লার ভাগার (ডাম্পিং) স্থাপনকে কেন্দ্র করে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে কলেজের শিক্ষার্থীরা।

    রবিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে কলেজের প্রধান ফটকের ডান পাশে সড়কের ধারে ময়লা ফেলার স্থাপনা সরানোর দাবিতে শিক্ষার্থীরা মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। প্রায় আধা ঘণ্টাব্যাপী চলা এ অবরোধের কারণে সড়কের দুই প্রান্তে প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকাজুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়।

    এ বিষয়ে গৌরনদী হাইওয়ে থানার ওসি মো. আমিনুর রহমান জানান, কলেজের সামনে ময়লার ভাগার স্থাপন করায় শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ জানিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সঙ্গে কথা বলে ময়লার ভাগার অন্যত্র সরানোর আশ্বাস দেওয়া হলে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নেন। বর্তমানে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

