এইমাত্র
  • আবারও গাজায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
  • সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সচিবালয়ে জরুরি বৈঠক
  • ভারতকে হেসে-খেলে হারালো অস্ট্রেলিয়া
  • শাপলা প্রতীক না দেওয়ার সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত : সারজিস আলম
  • ‘অনেক ছোট কক্ষ থাকায় আগুন নেভাতে সমস্যা হয়েছে’
  • ধানমন্ডি থেকে গণমাধ্যমকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
  • মেট্রোরেল চলাচলের সময় বাড়ল ১ ঘণ্টা
  • শাহবাগে প্রতিবন্ধী চাকরিপ্রত্যাশীদের অবস্থান, পুলিশের বাধা
  • শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’-এ পুলিশের বাধা
  • জাতিসংঘের সহায়তায় সচল হলো গাজার বেকারি, দিনে তৈরি হচ্ছে ৩ লাখ রুটি!
    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    মৌসুমের প্রথম ‘এল ক্ল্যাসিকোতে’ নিষিদ্ধ বার্সা কোচ

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:০৭ পিএম
    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:০৭ পিএম

    মৌসুমের প্রথম ‘এল ক্ল্যাসিকোতে’ নিষিদ্ধ বার্সা কোচ

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:০৭ পিএম

    ২৬ অক্টোবর মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ। তার আগে বড় ধাক্কা খেয়েছে কাতালুনিয়ারা। রেফারির সঙ্গে বিতর্কিত আচরণের কারণে নিষেধাজ্ঞায় পড়ছেন বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক।

    শনিবার জিরোনার বিপক্ষে ম্যাচে রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষোভ দেখিয়ে লাল কার্ড দেখেছেন ফ্লিক। নির্ধারিত সময়ে খেলার স্কোরলাইন ছিল ১-১ । ইনজুরি টাইম চার মিনিট দেখে ফ্লিক কটুক্তি করে হাততালি বাজান। বিষয়টি ভালোভাবে নেননি রেফারি, সঙ্গে সঙ্গে দেখান হলুদ কার্ড। রেফারির এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানালে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় ৬০ বছর বয়সী ফ্লিককে।

    এর ফলে অন্তত এক ম্যাচের টাচলাইন নিষেধাজ্ঞা পেতে যাচ্ছেন ফ্লিক। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে ডাগআউটে দাঁড়াতে পারবেন না তিনি। তবে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বার্সা কোচ কোন আপিল করবেন না বলেই জানা গেছে।

    জিরোনার বিপক্ষে ওই ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। প্রথমার্ধে পেদ্রির গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর অ্যাক্সেল উইটসেল সমতা ফেরান। ম্যাচের যোগ করা সময়ে তিন মিনিটের মাথায় রোনাল্ড আরাউহোর গোলে জয় পায় বার্সা।

    আগেও রেফারির সিদ্ধান্তে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে লাল কার্ড দেখেছিলেন ফ্লিক। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে ম্যাচে এমন ঘটনায় দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছিলেন তিনি।

    আরডি

    ট্যাগ :

    হ্যান্সি ফ্লিক বার্সেলোনা এল ক্লাসিকো

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…