মৌসুমের প্রথম ‘এল ক্ল্যাসিকোতে’ নিষিদ্ধ বার্সা কোচ

২৬ অক্টোবর মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ। তার আগে বড় ধাক্কা খেয়েছে কাতালুনিয়ারা। রেফারির সঙ্গে বিতর্কিত আচরণের কারণে নিষেধাজ্ঞায় পড়ছেন বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক।
শনিবার জিরোনার বিপক্ষে ম্যাচে রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষোভ দেখিয়ে লাল কার্ড দেখেছেন ফ্লিক। নির্ধারিত সময়ে খেলার স্কোরলাইন ছিল ১-১ । ইনজুরি টাইম চার মিনিট দেখে ফ্লিক কটুক্তি করে হাততালি বাজান। বিষয়টি ভালোভাবে নেননি রেফারি, সঙ্গে সঙ্গে দেখান হলুদ কার্ড। রেফারির এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানালে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় ৬০ বছর বয়সী ফ্লিককে।
এর ফলে অন্তত এক ম্যাচের টাচলাইন নিষেধাজ্ঞা পেতে যাচ্ছেন ফ্লিক। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে ডাগআউটে দাঁড়াতে পারবেন না তিনি। তবে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বার্সা কোচ কোন আপিল করবেন না বলেই জানা গেছে।
জিরোনার বিপক্ষে ওই ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। প্রথমার্ধে পেদ্রির গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর অ্যাক্সেল উইটসেল সমতা ফেরান। ম্যাচের যোগ করা সময়ে তিন মিনিটের মাথায় রোনাল্ড আরাউহোর গোলে জয় পায় বার্সা।
আগেও রেফারির সিদ্ধান্তে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে লাল কার্ড দেখেছিলেন ফ্লিক। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে ম্যাচে এমন ঘটনায় দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছিলেন তিনি।
আরডি