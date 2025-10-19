লেস্টারে ফিরেই চমক দেখালেন হামজা

ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের মাঠ কিং পাওয়ার স্টেডিয়ামে পোর্টসমাউথের বিপক্ষে ১-১ গোলের ড্র করেছে লেস্টার সিটি। আন্তর্জাতিক বিরতি শেষে ক্লাবে ফিরে মাঠে নেমেই নজর কেড়েছেন বাংলাদেশের মিডফিল্ডার হামজা চৌধুরী।
ম্যাচের ৬৫ মিনিটে রিকার্ডো পেরেরার বদলে মাঠে নামেন হামজা। তার উপস্থিতিতে মাঝমাঠে গতি ও নিয়ন্ত্রণ বাড়ে লেস্টারের। নির্ধারিত সময়ের শেষ দিকে আব্দুল ফাতাউয়ের ক্রস থেকে নেওয়া তার শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। যোগ করা সময়ে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে চমৎকার এক ক্রস দেন তিনি, কিন্তু লুকাস থমাস গোলের সুযোগ কাজে লাগাতে না পারায় জয় হাতছাড়া হয় স্বাগতিকদের।
খেলা শুরুর পর থেকেই লেস্টার আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগোয়। ২৬ মিনিটে ডান দিক থেকে ফাতাউয়ের পাসে দারুণ ফিনিশিং করে প্রথম গোল করেন অ্যারন র্যামসি। লেস্টারের জার্সিতে এটিই ছিল তার প্রথম গোল। বিরতির আগে ফাতাউ নিজেও একটি শট নেন, তবে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।
দ্বিতীয়ার্ধে ৫৮ মিনিটে পোর্টসমাউথের হয়ে জন সুইফট গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান। এরপর লেস্টার একের পর এক আক্রমণ চালালেও কাঙ্ক্ষিত গোল আর পায়নি।
এই ড্রয়ের ফলে ১০ ম্যাচ শেষে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার চতুর্থ স্থানে আছে লেস্টার সিটি। একই সংখ্যক ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ১৪তম স্থানে রয়েছে পোর্টসমাউথ।
আরডি