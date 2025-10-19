সিরিজের মাঝপথেই দলে ডাক পেলেন নাসুম

এইমাত্র
    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:২৬ পিএম
    ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচের আগে দলে ফিরেছেন বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তার নাম স্কোয়াডে যোগ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

    মিরপুরে প্রথম ওয়ানডেতে স্পিনারদের দাপটে সহজ জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। উইন্ডিজের ৮টি উইকেটই এসেছিল স্পিনে। যার মধ্যে রিশাদ হোসেন একাই নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। তানভীর ইসলাম ও মেহেদী হাসান মিরাজ পান একটি করে উইকেট। তবে তানভীর কিছুটা খরুচে হওয়ায় দল এবার ঘূর্ণিতে বাড়তি ভরসা রাখতে চাইছে নাসুমকে।

    ৩০ বছর বয়সী এই স্পিনার সর্বশেষ ওয়ানডে খেলেছেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। এখন পর্যন্ত ১৮ ম্যাচে ৪.৪৮ ইকোনমি রেটে ১৬ উইকেট রয়েছে তার ঝুলিতে। সম্প্রতি টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ ও এনসিএলে ভালো পারফরম্যান্সও তার ফেরার পথ তৈরি করেছে।


    বাংলাদেশ ওয়ানডে দল

    মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সৌম্য সরকার, মোহাম্মদ সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকার আলী অনিক, শামিম হোসেন, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, হাসান মাহমুদ ও নাসুম আহমেদ।

    ট্যাগ :

    ক্রিকেট বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ নাসুম আহমেদ

