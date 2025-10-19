এইমাত্র
  • আবারও গাজায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
  • সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সচিবালয়ে জরুরি বৈঠক
  • ভারতকে হেসে-খেলে হারালো অস্ট্রেলিয়া
  • শাপলা প্রতীক না দেওয়ার সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত : সারজিস আলম
  • ‘অনেক ছোট কক্ষ থাকায় আগুন নেভাতে সমস্যা হয়েছে’
  • ধানমন্ডি থেকে গণমাধ্যমকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
  • মেট্রোরেল চলাচলের সময় বাড়ল ১ ঘণ্টা
  • শাহবাগে প্রতিবন্ধী চাকরিপ্রত্যাশীদের অবস্থান, পুলিশের বাধা
  • শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’-এ পুলিশের বাধা
  • জাতিসংঘের সহায়তায় সচল হলো গাজার বেকারি, দিনে তৈরি হচ্ছে ৩ লাখ রুটি!
    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    নিরাপদ ও দখলমুক্ত সড়কের দাবি, ফার্মগেটে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:২৭ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:২৭ পিএম

    নিরাপদ ও দখলমুক্ত সড়কের দাবি, ফার্মগেটে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:২৭ পিএম

    নিরাপদ ও দখলমুক্ত সড়কের দাবিতে রাজধানীর ফার্মগেট মোড়ে বিক্ষোভ করেছে দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। রবিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরের এ বিক্ষোভে সরকারি বিজ্ঞান কলেজ ও সরকারি সাইন্স হাই স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। প্রথমে শিক্ষার্থীরা ব্যানার নিয়ে মানববন্ধন করে এবং পরে বিক্ষোভ মিছিল করে।

    শিক্ষার্থীরা জানায়, তাদের স্কুল ও কলেজের সামনে অটোরিকশাগুলো জ্যাম তৈরি করে এবং গেটের সামনে লাইন ধরে থাকে। এই এলাকায় স্কুল, কলেজ ও বেশ কয়েকটি কোচিং সেন্টার থাকায় প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থীকে এই রাস্তা দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হয়।

    শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, অটোরিকশাগুলো একটার পর একটা থাকায় যেমন জ্যাম সৃষ্টি করে এবং রাস্তা পারাপারে সমস্যা হয়, তেমনি রাস্তা ফাঁকা থাকলে তারা ৪০-৫০ কিলোমিটার গতিতে গাড়ি চালায়।

    তাদের মতে, অটোরিকশার ব্রেক দিয়ে এই গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, যার ফলে অনেক সময় তারা শিক্ষার্থীর উপরে রিকশা তুলে দেয়। এই সমস্যার সমাধানে শিক্ষার্থীরা পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছে।

    তাদের দাবিগুলো হলো:

    শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সামনের সড়কে অবিলম্বে স্পিড ব্রেকার স্থাপন করতে হবে; পর্যাপ্ত ল্যাম্প পোস্ট লাগাতে হবে; লেন ডিভাইডার এবং ট্রাফিক আইল্যান্ড স্থাপন করতে হবে; এবং ফুটপাথ থেকে সব অবৈধ দোকান, অস্থায়ী স্থাপনা, পার্কিং স্থায়ীভাবে উচ্ছেদ করতে হবে।

    ইখা

    ট্যাগ :

    বিক্ষোভ নিরাপদ সড়ক

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…