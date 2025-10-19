এইমাত্র
  • আবারও গাজায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
  • সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সচিবালয়ে জরুরি বৈঠক
  • ভারতকে হেসে-খেলে হারালো অস্ট্রেলিয়া
  • শাপলা প্রতীক না দেওয়ার সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত : সারজিস আলম
  • ‘অনেক ছোট কক্ষ থাকায় আগুন নেভাতে সমস্যা হয়েছে’
  • ধানমন্ডি থেকে গণমাধ্যমকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
  • মেট্রোরেল চলাচলের সময় বাড়ল ১ ঘণ্টা
  • শাহবাগে প্রতিবন্ধী চাকরিপ্রত্যাশীদের অবস্থান, পুলিশের বাধা
  • শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’-এ পুলিশের বাধা
  • জাতিসংঘের সহায়তায় সচল হলো গাজার বেকারি, দিনে তৈরি হচ্ছে ৩ লাখ রুটি!
    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    ক্ষমা চাওয়ার আহ্বানকে স্বাগত জানাই : সালাহউদ্দিন আহমদ

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৫৮ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৫৮ পিএম

    ক্ষমা চাওয়ার আহ্বানকে স্বাগত জানাই : সালাহউদ্দিন আহমদ

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৫৮ পিএম

    জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানকে ঘিরে জুলাই যোদ্ধাদের নিয়ে বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাওয়ার আহ্বানকে স্বাগত জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

    তিনি বলেছেন, তারা (এনসিপি) আমার একটা বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে আমাকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এটাকে স্বাগত জানাই। এভাবেই রাজনৈতিক চর্চা হওয়া উচিত, গণতান্ত্রিক চর্চা হওয়া উচিত।

    রবিবার (১৯ অক্টোবর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে নিজের অবস্থান তুলে ধরে তিনি এ কথা বলেন।

    শুক্রবার জুলাই সনদ স্বাক্ষরের দিন জুলাই যোদ্ধাদের নিয়ে বক্তব্যের জন্য সালাহউদ্দিন আহমদকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

    এ প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার। গত শুক্রবার জুলাই জাতীয় সনদের ঐতিহাসিক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টার দিকে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার মাঠে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, ‘জুলাই যোদ্ধা’ নামে একটি সংগঠন তাদের সঙ্গেও কথা বলেছিল। ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গেও কথা বলেছে। তাদের একটা যৌক্তিক দাবি ছিল। সেই যৌক্তিক দাবি পূরণের জন্য তিনি নিজেও স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন। কথা বলেছিলেন। সেটা ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ সঠিকভাবে অ্যাড্রেস করেছেন। সেটা প্রেসে বলেছেন। সংশোধন করেছেন। এরপরে তাদের অসন্তোষ থাকার কথা নয়। যেসব বিশৃঙ্খলা হয়েছে, তারা খোঁজ নিয়েছেন। এটা তদন্তাধীন আছে।

    তিনি বলেন, দেখা গেছে, এখানে জুলাই যোদ্ধাদের নামে কিছু সংখ্যক ছাত্র নামধারী, সেটা ইন্টারভিউতে তিনি দেখেছেন, কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক ঢুকেছে। সেটা ফ্যাসিস্ট সরকারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী বলে তিনি মনে করেন। আওয়ামী ফ্যাসিস্ট বাহিনী যে এখনো সব জায়গায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে, সেটা সেদিন দৃশ্যমান হয়েছে। এখানে কোনো জুলাই যোদ্ধা, জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত কোনো সংগঠন অথবা কোনো ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারে না। এটা ছিল তার সুস্পষ্ট বক্তব্য।

    বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, এই কথার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে তিনি জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি, সংগঠন ও শক্তিকে সম্মানিত করার চেষ্টা করেছেন।

    যাতে কোনোক্রমে কেউ যেন জুলাই যোদ্ধাদের এসব কর্মকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত করতে না পারে। তাদের সম্মানহানি না হয়। কারণ, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান জাতীয় জীবনের জন্য শক্তি। সামনে এই জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য তারা সমুন্নত রাখতে চান। জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। জাতি বিনির্মাণ করতে চান। সেজন্য তারা সব সময় তাদের সম্মানের চোখে দেখেছেন, দেখবেন, দেখতে হবে।

    সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, তার বক্তব্য হলো, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান জাতীয় জীবনের একটি লিডিং ফোর্স, ড্রাইভিং ফোর্স ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্যের মধ্যে কোনো রকমের কলঙ্ক বা কোনো দাগ স্থাপন হোক, তা তারা কখনোই চাইতে পারেন না। যেকোনো বিষয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় সবাই যেন এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করেন। তারা সবাইকে সেই আহ্বান জানান।

    বক্তব্যকে ‘কাটিং’ করে বিভিন্নভাবে অপব্যাখ্যা দেওয়া থেকে সব মহলকে বিরত থাকার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

    বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে বলে মনে করেন কিনা, এক সাংবাদিকের এমন প্রশ্নে বিএনপির এই নেতা বলেন, আমি মনে করি না বিকৃত করা হয়েছে। তবে আংশিক বক্তব্যটা কাট করে তারা কথা বলেছে বলে আমার মনে হয়। কারণ, আমি আমার বক্তব্যের শেষ লাইনে বলেছি যে ওখানে কোনো জুলাই যোদ্ধা, জুলাই অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত কোনো সংগঠন অথবা ব্যক্তি ওই বিশৃঙ্খল ঘটনার সাথে জড়িত থাকতে পারে না।

    জুলাই স্পিরিট (চেতনা) বা জুলাই নিয়ে বিএনপির যে অবস্থান, সেটাকে একধরনের বিপরীতমুখী দাঁড় করানোর চেষ্টা হচ্ছে কিনা, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে এখন পর্যন্ত তাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিএনপির ৪২২ জন নিহত হয়েছেন। তারা ছবিসহ তাদের নেতা-কর্মীদের তালিকা প্রকাশ করেছেন। এই সংখ্যা আরও বেশি হবে, যারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন।

    তিনি বলেন, দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিএনপির যে ভূমিকা, যে সংগ্রাম, যে ত্যাগ, সেই রক্তের সিঁড়ি বেয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। এখানে শুধু বিএনপি নয়, বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর অবিরাম সংগ্রাম-আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে রক্তের সোপান তৈরি হয়েছে। শাপলা চত্বরের যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, সেটা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সেটা মনে রাখতে হবে।

    সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, যেকোনো একটি রাজনৈতিক দল নয়, সব রাজনৈতিক দল, যারা ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অবদান রেখেছে, অবিরাম সংগ্রাম করেছে, তাদের সবার অবদানে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। মাত্র ৩৬ দিনের আন্দোলনে একটা ফ্যাসিবাদী শাসকের পতন হয়েছে বলে যদি মনে করা হয়, তবে তা সঠিক নয়। এটা হচ্ছে ১৬ বছরের ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল। সুতরাং বিএনপিকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বিপরীতে দাঁড় করানোর অপচেষ্টা সফল হবে না।

    বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলো কীভাবে দেখছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বিষয়গুলো তদন্তাধীন আছে। সরকারও সম্ভবত তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তাদের ফাইন্ডিংস কী আসে, দেখা যাক। তবে আমার মনে হয়, কিছু ঘটনা একই সূত্রে গাঁথা। দেশে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করার জন্য হয়তো এগুলো করা হয়ে থাকতে পারে। কোনো কোনো গোষ্ঠী, হয়তো পতিত ফ্যাসিবাদের দোসরেরা জড়িত থাকতে পারে। তবে সেটা তদন্ত করার আগে বলা যাবে না।

    সূত্র : বাসস

    ইখা

    ট্যাগ :

    বিএনপি সালাউদ্দিন এনসিপি জুলাই যোদ্ধা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…