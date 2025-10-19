বিখ্যাত ল্যুভর জাদুঘরে দিনদুপুরে চুরি

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র ল্যুভর জাদুঘরে দিনে–দুপুরে চুরির ঘটনা ঘটেছে। মুখোশ পরা একদল চোর জানালা ভেঙে জাদুঘরে ঢুকে ৯টি মূল্যবান অলংকার চুরি করে স্কুটারে করে পালিয়ে যায়।
ফ্রান্সের সংস্কৃতিমন্ত্রী রাচিদা দাতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।
বিবিসির প্যারিস প্রতিনিধি হিউ শফিল্ড স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে জানিয়েছেন, রোববার সকালে জাদুঘর খোলার কিছুক্ষণ পরই এই হামলার ঘটনা ঘটে। তিনজন মুখোশধারী জানালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে এবং দ্রুত অভিযান চালিয়ে চুরি সম্পন্ন করে।
ঘটনার পরপরই দর্শনার্থীদের বের করে দিয়ে জাদুঘর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে এবং হামলাকারীদের খোঁজে তদন্ত শুরু হয়েছে।
ল্যুভর জাদুঘর বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পর্যটক আগমন ঘটে এমন স্থানগুলোর একটি। এখানেই সংরক্ষিত আছে লেওনার্দো দা ভিঞ্চির বিখ্যাত শিল্পকর্ম ‘মোনালিসা’।
আরডি