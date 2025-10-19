শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’-এ পুলিশের বাধা

সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে বেতনের ৫ শতাংশ বাড়িভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষাভবন অভিমুখে বের হওয়া এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’ আটকে দিয়েছে পুলিশ।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে মাজার রোডের সামনে তাদের আটকে দেয়া হয়। সেখানে মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছেন শিক্ষক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।
এর আগে বিকেল সোয়া ৩টার দিকে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল নিয়ে বের হন তারা। মিছিলে শিক্ষকরা তাদের দাবির পক্ষে নানা স্লোগান দেন। ‘যৌক্তিক আন্দোলন, মেনে নাও নিতে হবে’, ‘২০% বাড়িভাড়া দিতে হবে’, ‘ভাতা মোদের দাবি নয়, অধিকার অধিকার’, ‘আবু সাঈদের বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই’– এসব স্লোগান তারা।
এদিন সকালে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের ৫ শতাংশ বাড়ি ভাড়ায় সম্মতি দেয় অর্থ বিভাগ। কিন্তু সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে দাবি আদায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন শিক্ষক-কর্মচারীরা।
বাড়িভাড়া ২০ শতাংশ, চিকিৎসা ভাতা ১ হাজার ৫০০ টাকা ও উৎসব ভাতা ৭৫ শতাংশ করার দাবিতে আন্দোলন করছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। অষ্টম দিনের কর্মসূচি হিসেবে শিক্ষাভবন অভিমুখে ভুখা মিছিল নিয়ে বের হন তারা।
ইখা