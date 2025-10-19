এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    নির্বাচন প্রলম্বিত করতে চারদিকে আগুন লাগানো হচ্ছে: শামসুজ্জামান দুদু

    শি‌রিন জামান, চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:২২ পিএম
    নির্বাচন প্রলম্বিত করতে চারদিকে আগুন লাগিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অস্থির করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু।

    রোববার (১৯ অক্টোবর) সকালে চুয়াডাঙ্গা শহরের শিল্পকলা একাডেমির মুক্ত মঞ্চে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনমিয়কালে এ কথা বলেন তিনি।

    শামসুজ্জামান দুদু বলেন, বিএনপিকে ঠেকানোর জন্য নির্বাচন প্রলম্বিত করা হয়েছে। যাই ঘটুক না কেন ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে বিএনপিকেই জয় লাভ করাতেই হবে।

    তিনি আরও বলেন, একটি পাল্টা শক্তি নানাভাবে বিভিন্ন মুখরোচক মিথ্যা কথা প্রচার করছে। কেউ কেউ বলছে তাদের মার্কায় ভোট দিলে বেহেশতে যাওয়া যাবে। এক আল্লাহ ছাড়া বেহেস্তের মালিক কেউ না। এমন মিথ্যাবাদীরা যদি ক্ষমতায় যায়, তাহলে দেশের সর্বনাশ হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

    এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাড. ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাড. শামীম রেজা ডালিম প্রমুখ।

    এসএম

