কুমিল্লা সীমান্তে কোটি টাকার ভারতীয় পোশাক ও মোবাইল ডিসপ্লে জব্দ

    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    জাহিদ হাসান নাইম, কুমিল্লা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:৩২ পিএম
    কুমিল্লা সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ ভারতীয় পোশাক ও মোবাইল ডিসপ্লে জব্দ করেছে কুমিল্লা ব্যাটালিয়ন (১০ বিজিবি)। শনিবার ভোরে জেলার আদর্শ সদর ও বুড়িচং উপজেলার সীমান্ত ঘেঁষা দুটি পৃথক স্থানে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

    রবিবার (১৯ অক্টোবর) সকালে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবির কুমিল্লা ব্যাটালিয়নের (১০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর আলী এজাজ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত শনিবার ভোর আনুমানিক ৫ টায় বুড়িচং এবং সকাল সাড়ে ১১ টায় আদর্শ সদর উপজেলায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে বুড়িচং ও নামক স্থানে মালিকবিহীন অবস্থায় অবৈধ ভারতীয় বিভিন্ন পোশাক ও মোবাইল সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

    জব্দ করা মালামালের মধ্যে রয়েছে ৩২৩ পিস ভারতীয় শাড়ি, ১৮০ পিস শাল এবং ১ হাজার ৭১৪ পিস মোবাইল ডিসপ্লে। এসব পণ্যের বাজারমূল্য আনুমানিক ১ কোটি ১৫ লাখ ৫১ হাজার টাকা বলে বিজিবি সূত্রে জানা গেছে।

    বিজিবি আরো জানায়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এসব পণ্য চোরাকারবারিরা সীমান্ত পেরিয়ে এনে স্থানীয় বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়েছিল।

    ১০ বিজিবির অধিনায়ক লে. মীর আলী এজাজ জানান, সীমান্ত এলাকায় অবৈধ পণ্য পাচার রোধে বিজিবি সবসময় সতর্ক অবস্থানে রয়েছে এবং এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে। আটককৃত মালামাল প্রাথমিক জব্দ তালিকা তৈরি শেষে বিধি মোতাবেক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

    এসআর

