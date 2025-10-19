চট্টগ্রামে চিকিৎসকের অবহেলায় রোগীর দৃষ্টিহানি, তদন্তে পিবিআই

চট্টগ্রাম মহানগরীর বাকলিয়া থানার কালামিয়া বাজার এলাকায় ভুল চিকিৎসার কারণে চোখ হারিয়েছেন এক দরিদ্র মাছ বিক্রেতা, এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে নগরজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ভুক্তভোগী জয়নাল আবেদীন নামের ওই ব্যক্তি আদালতের শরণাপন্ন হলে আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালতে দায়ের করা সি.আর মামলার নম্বর–৭৮৬/২৫। দণ্ডবিধির ৩৩৮ ধারায় দায়ের করা মামলাটির বাদী মাছ বিক্রেতা মো. জয়নাল আবেদীন। তিনি অভিযোগ করেছেন, চিকিৎসকের অবহেলা ও ভুল প্রেসক্রিপশনের কারণে তার বাম চোখ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়, যা পরবর্তীতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারণ করতে হয়েছে।
আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন এবং আগামী ৩০ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মামলার বাদীপক্ষে আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ রফিকুল হক।
মামলাসূত্রে জানা যায়, কালামিয়া বাজার এলাকার চেয়ারম্যান ঘাটার বাসিন্দা মো. জয়নাল আবেদীন (৪৫) পেশায় একজন মাছ বিক্রেতা। গত ১০ সেপ্টেম্বর তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পূর্ব বাকলিয়া সিটি করপোরেশন স্কুল সংলগ্ন ডা. আমজাদ হোসাইন রানার চেম্বারে চিকিৎসা নিতে যান।
সেখানে ডা. রানা কোনো ধরনের রক্ত পরীক্ষা বা ল্যাব রিপোর্ট ছাড়াই জ্বরটিকে ‘চিকনগুনিয়া’ হিসেবে চিহ্নিত করে ছয় প্রকার ঔষধ লিখে দেন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী জয়নাল ওষুধগুলো সেবন করলে ১২ ঘণ্টার মধ্যে তার দুই চোখ লালচে রক্তবর্ণ ধারণ করে এবং দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে আসে।
১৩ সেপ্টেম্বর তিনি পুনরায় একই চিকিৎসকের কাছে গেলে ডা. রানা নতুন কিছু ওষুধ যোগ করে আগের ওষুধগুলো চালিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু এরপর থেকে জয়নালের বাম চোখের অবস্থা আরও অবনতির দিকে যায়।
অবস্থার অবনতি হলে ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. তাহেরের পরামর্শ নেন। ডা. তাহের বিষয়টির গুরুতরতা বুঝে দ্রুত পাহাড়তলী চক্ষু হাসপাতালে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলেন।
পরদিন ১৫ সেপ্টেম্বর জয়নাল পাহাড়তলী চক্ষু হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানান, ডা. রানার নির্ধারিত ‘ডেল্টাসন’ নামক স্টেরয়েডজাতীয় ঔষধের অতিরিক্ত সেবনের কারণে তার বাম চোখ স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
পরে চক্ষু চিকিৎসকদের পরামর্শে ২১ সেপ্টেম্বর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার বাম চোখ অপসারণ করতে হয়।
চোখ হারানো জয়নাল আবেদীন কণ্ঠ ভারী করে সময়ের কন্ঠস্বর-কে বলেন, ‘আমি একজন সাধারণ মানুষ, ভ্যানে করে মাছ বিক্রি করি। আমার এই চোখটাই ছিল উপার্জনের একমাত্র ভরসা। কিন্তু একজন ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় সেটি হারালাম। এখন আমি আর কাজ করতে পারি না। চোখ তো আর ফিরে পাব না, তবে ন্যায়বিচার চাই। যেন আমার মতো আর কাউকে এমন কষ্ট ভোগ করতে না হয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘ডাক্তার আমার চোখের বিনিময়ে যা করেছেন, তার জবাব আমি আদালতের মাধ্যমে চাই। এই মামলা শুধু আমার চোখের জন্য নয়, মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্য।’
বাদীর মেয়ে ফারহানা আক্তার জানান, ‘আমরা বাবাকে ঐ ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম জ্বরের চিকিৎসার জন্য। তিনি কোনো পরীক্ষা ছাড়াই চিকনগুনিয়া বলে অনেক ওষুধ লিখে দেন। সেই ওষুধ খাওয়ার পর বাবার চোখ ফুলে যায়, লাল হয়ে যায়। পরে এলাকার অনেকেই বলেন, ওই ডাক্তার আগেও অনেককে ভুল চিকিৎসা দিয়েছেন। এখন আমরা আদালতের আশ্রয় নিয়েছি।’
বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ রফিকুল হক বলেন, ‘একজন অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষ তার বিশ্বাসে চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন। চিকিৎসকের অবহেলার কারণে তিনি চিরজীবনের জন্য একটি চোখ হারিয়েছেন। আদালত বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে দুই বছরের কারাদণ্ড এবং আর্থিক জরিমানা হতে পারে।’
এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ডা. মো. আমজাদ হোসাইন রানা সময়ের কন্ঠস্বরের প্রতিবেদককে বলেন, ‘বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সংবাদ প্রকাশের আগে আপনি আমার সঙ্গে সরাসরি দেখা করুন।’
একই প্রসঙ্গে জানতে চেয়ে চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।
উল্লেখ্য, ডা. রানার প্রেসক্রিপশনে উল্লেখ রয়েছে এমবিবিএস, পিজিপিএন, পিজিটি (মেডিসিন), সিসিডি (বারডেম) ডিগ্রি। কিন্তু তিনি নিজেকে ‘শিশুরোগ, মেডিসিন, ডায়াবেটিস, চর্ম ও বাতব্যথা রোগ বিশেষজ্ঞ’ হিসেবে পরিচয় দেন। ডিগ্রির সাথে এসব রোগের অভিজ্ঞতা থাকা কতটা যৌক্তিক সেটা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে সচেতন মহলের।
অন্যদিকে, স্থানীয় কয়েকটি বিশস্ত সূত্র জানিয়েছে, ডা. রানা অন্তত ১৮টি অখ্যাত ঔষধ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। এসব কোম্পানির ওষুধ ব্যবহারের বিনিময়ে তিনি মাসে প্রায় সাত হাজার টাকা কমিশন এবং নানা উপহার পান। অভিযোগ রয়েছে, কমিশনের লোভে তিনি নিম্নমানের ওষুধ নির্ধারণ করেন, যার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে সাধারণ রোগীদের ওপর।
চিকিৎসা অবহেলার এমন ঘটনা নতুন নয়, তবে দরিদ্র মানুষের জীবনের বিনিময়ে এই ধরনের অবহেলা সমাজে গভীর ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। স্থানীয়রা বলছেন, ‘চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর মানুষের বিশ্বাস আজ প্রশ্নের মুখে। যারা চিকিৎসা দিতে গিয়ে এমন ক্ষতি করছেন, তাদের কঠোর শাস্তি না হলে কেউ নিরাপদ থাকবে না।’
