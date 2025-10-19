‘জামায়াতের পিআর আন্দোলন একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রতারণা’

পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে জামায়াত যে আন্দোলন করছে তা সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয় বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
রোববার (১৯ অক্টোবর) বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন তিনি।
পোস্টে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘পিআরের আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল মূলত ঐকমত্য কমিশনের সংস্কার আলোচনাকে ভিন্নদিকে নিয়ে যেতে এবং অভ্যুত্থান পরবর্তী জনগণের আকাঙ্ক্ষার আলোকে রাষ্ট্র ও সংবিধানের পুনর্গঠন সম্পর্কিত জাতীয় আলোচনাকে মোড় ঘুরিয়ে দিতে।’
তিনি বলেন, ‘ভোটের আনুপাতিক হারে একটি উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার যে মূল দাবি করা হয়েছিল, তা ছিল সংবিধানিক সুরক্ষার সুচিন্তিত একটি পদক্ষেপ। জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দেওয়া এবং কিছু মৌলিক সংস্কারের জন্য আমরা একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু জামায়াত ও তাদের মিত্ররা এই এজেন্ডা হাইজ্যাক করে এবং এটিকে পিআর ইস্যুতে সীমাবদ্ধ করে তাদের ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে দর-কষাকষির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। সংস্কার কখনোই তাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল না।’
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের আগে ও পরে জামায়াতে ইসলামী কখনোই সংস্কার-আলোচনায় অংশ নেয়নি। তারা কোনো বাস্তব প্রস্তাব দেয়নি, কোনো সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখায়নি, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্য কোনো প্রতিশ্রুতিও দেয়নি।’
তিনি আরও বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী সংস্কারের লক্ষ্যে ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় অংশ নেয়নি। বরং এটা ছিল তাদের রাজনৈতিক কৌশল। এখন বাংলাদেশের জনগণ এই প্রতারণা স্পষ্টভাবে বুঝে ফেলেছে। তারা সত্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং তারা আর প্রতারিত হতে চায় না। এই দেশের জনগণ আর কখনোই অসৎ, সুযোগসন্ধানী ও নৈতিকভাবে দেউলিয়া শক্তিগুলোর হাতে দেশের শাসনভার তুলে দেবে না।’
