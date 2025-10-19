মুন্সিগঞ্জে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখায় দুই দোকানকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির জন্য সংরক্ষণ ও পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় দুই দোকানকে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুর দেড়টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত সদর উপজেলার শহর বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
অভিযানে মেসার্স জাকির স্টোরে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির জন্য সংরক্ষণের দায়ে দোকান মালিক মো. জাকির হোসেনকে তিন হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ভবিষ্যতে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সংরক্ষণ বা প্রদর্শন না করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
এছাড়া বাবুল স্টোরে পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে দোকান মালিক মো. ইব্রাহিমকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী মূল্য তালিকা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়।
অভিযানে সহায়তা করেন মুন্সিগঞ্জ কৃষি বিপণন কর্মকর্তা এ বি এম মিজানুল হক ও সদর থানা পুলিশের একটি টিম।
এসআর