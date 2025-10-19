৪৯তম বিসিএসের ফল প্রকাশ হতে পারে আজ

এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষার ১০ দিনের মধ্যে ৪৯তম (বিশেষ) বিসিএসের ফল রবিবার (১৯ অক্টোবর) প্রকাশ করা হতে পারে।
পিএসসি জানিয়েছে, ফল ঘোষণার প্রায় সব প্রস্তুতি শেষ এবং ২৬ অক্টোবর থেকে মৌখিক পরীক্ষা শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
এই বিসিএসে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর জন্য ৩ লাখ ১২ হাজারের বেশি প্রার্থী আবেদন করেছেন, যার ফলে গড়ে প্রতিটি পদে ৪৫৬ জন প্রার্থী প্রতিযোগিতা করছেন।
এ বছর ২১ জুলাই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে এই বিশেষ বিসিএসের পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। লিখিত এমসিকিউ পরীক্ষা ১০ অক্টোবর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭০ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করে। উপস্থিতির হার ছিল ৫৬.৪৯ শতাংশ।
পিএসসি পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ওয়েবসাইটে আসনবিন্যাস, সময়সূচি ও নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে।
পিএসসি দ্রুত ফলাফল প্রকাশ ও মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে প্রার্থীদের অপেক্ষার দিন শেষ করতে চাইছে। পরীক্ষার্থীরাও আশাবাদী, এই বিশেষ বিসিএসের নিয়োগ প্রক্রিয়া এইবার সুষ্ঠু ও ত্রুটিমুক্ত হবে।
আরডি