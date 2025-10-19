শসা কখন খেলে বেশি উপকার

ফল বা সবজি হিসেবে শসা প্রায় সবারই পরিচিত একটি উপাদান। সহজলভ্য, দামে সাশ্রয়ী এবং স্বাস্থ্যগুণে ভরপুর, এই সব কিছু মিলিয়ে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় শসা রাখা সত্যিই উপকারি। ওজন কমানোর জন্য অনেকেই ডায়েটে শসা রাখেন। কিন্তু কখন শসা খেলে সবচেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যায়, সেটা হয়তো কারও কারও জানা নেই। পুষ্টিবিদরা বলছেন, যখন-তখন শসা খেলে উপকার পাওয়া যাবে না। শসা খেতে হবে নিয়ম মেনে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন অন্তত একটি শসা খেলে শরীর-স্বাস্থ্যের নানা দিক থেকে উপকার পাওয়া যায়।
খালি পেটে নয়, ভারী পেটে শসা খান: সবচেয়ে ভালো হলো খাবার খাওয়ার পরেই শসা খান। সকাল বা বিকেলের টিফিনে শসার সালাদ, রায়তা বা দই-শসা রাখতে পারেন।
শসাতে প্রায় ৯৫ ভাগ পানি এবং খুব কম পরিমাণ ক্যালোরি থাকে। ফলে এটি বেশি পরিমাণে খেলেও শরীরে অতিরিক্ত ক্যালোরি জমা হয় না। পুষ্টিবিদরা মনে করেন, শসা খেলে পেটের চর্বি কমে। শসায় থাকা জলীয় অংশ পেট ভরা রাখে। ফলে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। এ ছাড়া এতে থাকা ফাইবার হজম প্রক্রিয়া ঠিক রাখে এবং শরীর থেকে টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে।
শসা দিয়ে বানানো স্মুদিও খাওয়া যেতে পারে: চটজলদি ওজন কমাতে চাইলে শসা আর ধনেপাতার স্মুদি খুব খেতে পারেন। স্মুদি বানানোর জন্য প্রথমে একটি শসা টুকরো টুকরো করে কেটে নিতে হবে। আর লাগবে অল্প কিছু ধনেপাতা। এবার এই শসা ও ধনেপাতা একসঙ্গে মিশিয়ে মিক্সিতে ব্লেন্ড করতে হবে। তবে মিক্সিতে দেওয়ার সময়ে পরিমাণ মতো পানি দিতে ভুলবেন না। তৈরি হয়ে এলে তরলটি একটি গ্লাসে নিয়ে তাতে অল্প বিটলবণ ছড়িয়ে খেতে পারেন।
এইচএ