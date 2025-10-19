মাদারীপুরে বাসের ধাক্কায় মাহেন্দ্র যাত্রী নিহত

মাদারীপুরে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় এক মাহেন্দ্র যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন। রোববার সকালে মাদারীপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ইটেরপুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতের নাম শাহ আলম মাতুব্বর। তিনি সদর উপজেলার ঘটমাঝি গ্রামের হোসেন মাতুব্বরের ছেলে এবং মাদারীপুর আদালত চত্বরে একটি চায়ের দোকান চালাতেন।
পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রাজৈর উপজেলার আমগ্রামের হযরত আমীর শাহ (রহ.)-এর দরবারে ওরস শেষে শাহ আলমসহ পাঁচজন একটি মাহেন্দ্রযোগে মাদারীপুর শহরে ফিরছিলেন। সকালে ইটেরপুল এলাকায় পৌঁছালে একটি দ্রুতগামী বাস মাহেন্দ্রটিকে ধাক্কা দেয়। এতে মাহেন্দ্রর তিন যাত্রী আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে শাহ আলমের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ঢাকায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
মাদারীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল হোসেন বলেন, নিহতের লাশ উদ্ধার করে মাদারীপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। যাত্রীবাহী বাসটিকে আটক করা যায়নি।
এসআর