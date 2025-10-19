এইমাত্র
  • আবারও গাজায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
  • সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সচিবালয়ে জরুরি বৈঠক
  • ভারতকে হেসে-খেলে হারালো অস্ট্রেলিয়া
  • শাপলা প্রতীক না দেওয়ার সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত : সারজিস আলম
  • ‘অনেক ছোট কক্ষ থাকায় আগুন নেভাতে সমস্যা হয়েছে’
  • ধানমন্ডি থেকে গণমাধ্যমকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
  • মেট্রোরেল চলাচলের সময় বাড়ল ১ ঘণ্টা
  • শাহবাগে প্রতিবন্ধী চাকরিপ্রত্যাশীদের অবস্থান, পুলিশের বাধা
  • শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’-এ পুলিশের বাধা
  • জাতিসংঘের সহায়তায় সচল হলো গাজার বেকারি, দিনে তৈরি হচ্ছে ৩ লাখ রুটি!
    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    মাদারীপুরে বাসের ধাক্কায় মাহেন্দ্র যাত্রী নিহত

    মো. আরিফুর রহমান, মাদারীপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:০৩ পিএম
    মো. আরিফুর রহমান, মাদারীপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:০৩ পিএম

    মাদারীপুরে বাসের ধাক্কায় মাহেন্দ্র যাত্রী নিহত

    মো. আরিফুর রহমান, মাদারীপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:০৩ পিএম

    মাদারীপুরে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় এক মাহেন্দ্র যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন। রোববার সকালে মাদারীপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ইটেরপুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

    নিহতের নাম শাহ আলম মাতুব্বর। তিনি সদর উপজেলার ঘটমাঝি গ্রামের হোসেন মাতুব্বরের ছেলে এবং মাদারীপুর আদালত চত্বরে একটি চায়ের দোকান চালাতেন।

    পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রাজৈর উপজেলার আমগ্রামের হযরত আমীর শাহ (রহ.)-এর দরবারে ওরস শেষে শাহ আলমসহ পাঁচজন একটি মাহেন্দ্রযোগে মাদারীপুর শহরে ফিরছিলেন। সকালে ইটেরপুল এলাকায় পৌঁছালে একটি দ্রুতগামী বাস মাহেন্দ্রটিকে ধাক্কা দেয়। এতে মাহেন্দ্রর তিন যাত্রী আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে শাহ আলমের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ঢাকায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

    মাদারীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল হোসেন বলেন, নিহতের লাশ উদ্ধার করে মাদারীপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। যাত্রীবাহী বাসটিকে আটক করা যায়নি।

    এসআর

    ট্যাগ :

    ধাক্কায় মাহেন্দ্র যাত্রী নিহত মাদারীপুর

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…