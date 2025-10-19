এইমাত্র
  • আবারও গাজায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
  • সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সচিবালয়ে জরুরি বৈঠক
  • ভারতকে হেসে-খেলে হারালো অস্ট্রেলিয়া
  • শাপলা প্রতীক না দেওয়ার সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত : সারজিস আলম
  • ‘অনেক ছোট কক্ষ থাকায় আগুন নেভাতে সমস্যা হয়েছে’
  • ধানমন্ডি থেকে গণমাধ্যমকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
  • মেট্রোরেল চলাচলের সময় বাড়ল ১ ঘণ্টা
  • শাহবাগে প্রতিবন্ধী চাকরিপ্রত্যাশীদের অবস্থান, পুলিশের বাধা
  • শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’-এ পুলিশের বাধা
  • জাতিসংঘের সহায়তায় সচল হলো গাজার বেকারি, দিনে তৈরি হচ্ছে ৩ লাখ রুটি!
    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    এনসিপি

    শাপলা প্রতীক না দেওয়ার সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত : সারজিস আলম

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:০৪ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:০৪ পিএম

    শাপলা প্রতীক না দেওয়ার সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত : সারজিস আলম

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:০৪ পিএম

    জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)’র উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘এনসিপিকে শাপলা প্রতীক না দেওয়া উদ্দেশ্যপ্রনোদিত।

    "শাপলা" প্রতীক না দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে সারজিস আলম দাবি করেন, নির্বাচন কমিশনের এমন সিদ্ধান্তের পেছনে কোনও আইনগত ভিত্তি নেই এবং এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

    রবিবার (১৯ অক্টোবর) দিনাজপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এনসিপির জেলা শাখার আয়োজিত সমন্বয় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

    সারজিস আলম বলেন, “শাপলা প্রতীক বরাদ্দে কোনও আইনি বাধা নেই। আমরা আইনবিদদের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। নির্বাচন কমিশন কারও মন রক্ষায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন কমিশনের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।”

    তিনি আরও জানান, আগামীতে এনসিপি শাপলা প্রতীক নিয়েই নির্বাচনে অংশ নেবে। কমিশন অন্যায় করলে এনসিপি তা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

    জুলাই সনদে স্বাক্ষর না করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “এর প্রভাব জনগণই নির্ধারণ করবে। আইনগত ভিত্তি ছাড়া শুধু একটি কাগজ দেখিয়ে জনগণকে বোঝানো যাবে না।”

    তিনি আরও উল্লেখ করেন, “গণ-অভ্যুত্থানের আগে রাজনীতিতে তেমন কোনো সরব উপস্থিতি ছিল না। বড় দলগুলোর অফিসে কর্মীর সংকট ছিল। এখন পরিস্থিতি বদলেছে।”

    ইখা

    ট্যাগ :

    এনসিপি প্রতীক নির্বাচন কমিশন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…