বাতাসে শীতের আগমনী বার্তা

আজ ৩ কার্তিক। বাংলা পঞ্জিকাবর্ষ অনুযায়ী শরৎকাল। দরজায় কড়া নাড়ছে হেমন্তের নবান্ন। শান্ত ও নীরব প্রকৃতি। নদী-নালা ও খালে-বিলের পানিও কমতে শুরু করেছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দিনের বেলা তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে। এদিকে শীত আসতে দেরি নেই। ফলে প্রকৃতিতে শীতের আভাস কুয়াশা এসে হাজির।
এরই মধ্যে গেল এক সপ্তাহ ধরে সূর্যোদয়ের সময় সবুজ ঘাস ও আমনের পাতার ওপর জমছে বিন্দু বিন্দু শিশির কণা। সেই কণাগুলোর নিবিড় শব্দ মনে করিয়ে দিচ্ছে, শীত ঘনিয়ে আসছে। শরতের বিদায় হতে না হতেই হেমন্তকে পাশ কাটিয়ে যেন আগাম বার্তা দিচ্ছে শীত।
সন্ধ্যা হতেই শীত অনুভব হচ্ছে উত্তরের জেলা কুড়িগ্রামের সীমান্তবর্তী ফুলবাড়ী উপজেলায়। সীমান্তবর্তী এই উপজেলা ভারতের হিমালয়ের কাছাকাছি হওয়ায় আগাম শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে।