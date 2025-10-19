এইচএসসির ফলাফলে বিপর্যয়, উদ্বিগ্ন লোহাগাড়ার অভিবাবক ও সচেতন মহল

গত বৃহস্পতিবার সারা দেশে একযোগে প্রকাশিত হয়েছে এইচএসসি ও সমমান র ফলাফল। এবারের পরীক্ষায় চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলা থেকে ৩টি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছেন। কলেজগুলো হলো বার আউলিয়া ডিগ্রী কলেজ, আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান ডিগ্রী কলেজ ও চুনতি সরকারী মহিলা কলেজ।
এসব কলেজ থেকে এবছর মোট ৮৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পরিক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছেন মাত্র ১৫০ জন। তিন কলেজের কোনটিই ২২% এর উপরে ফলাফল অর্জন করতে পারে নি। বার আউলিয়া ডিগ্রী কলেজ থেকে এইবার ২৪৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে মাত্র ২৮ জন শিক্ষার্থী। পাসের হার ১১.৫২% শতাংশ। আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান ডিগ্রী কলেজ থেকে ১০৮ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে মাত্র ১৯ জন শিক্ষার্থী। পাসের হার ১৭.৫৯% শতাংশ। চুনতি সরকারী মহিলা কলেজ থেকে ৪৮৪ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে মাত্র ১০৩ জন শিক্ষার্থী। পাসের হার ২১.২৮% শতাংশ ।
এদিকে উপজেলার ৩ কলেজের শিক্ষার্থীদের এইচএসসি পরীক্ষায় এমন বাজে ফলাফলের কারনে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিবাবক ও সচেতন মহল। এমন ফলাফলের জন্য অতিরিক্ত মোবাইল আসক্তি, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার প্রতি উদাসীনতা, শিক্ষকদের অবহেলা, দক্ষ শিক্ষকের অভাব, ইত্যাদি কারনকে দায়ী করছেন। তারা বলছেন, একজন ছাত্র-ছাত্রীর ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিবাবক এই তিন পক্ষের সমন্বয় ঘটাতে হবে। কোনো এক পক্ষ অবহেলা করলে ফলাফলের এ বিপর্যয় ঘটবে বলে জানান তারা।
আব্দুল আলেম নামে এক অভিভাবক বলেন, ‘অনেক আশা করে ছেলেকে কলেজে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তুু ছেলে তো রেজাল্ট খারাপ করে বসে আছে। কলেজে ঠিকমত ক্লাস না হওয়ার কারণেই ছেলের এমন ফলাফল।’
অপরদিকে আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো.ইলিয়াছ জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের মোবাইল আসক্তি আর অভিভাবকদের অসচেতনতা এইবারের খারাপ ফলাফলের জন্য দায়ী।
নিজ কলেজের খারাপ ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থী ,শিক্ষাক ও অভিভাবকদের দায়ী করে বার আউলিয়া ডিগ্রী কলেজ সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ শফিক জানান, ‘এ ফলাফলের জন্য ৩ পক্ষই দায়ী।’
লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো.সাইফুল ইসলাম জানান, ‘এমন খারাপ ফলাফল কল্পনাও করা যায় না। সবার সম্মিত প্রচেষ্টায় সামনের দিনগুলো এ বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।’
এসএম