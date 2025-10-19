এইমাত্র
    বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

    প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:০২ পিএম
    বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

    সংগৃহীত ছবি

    ৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি)।

    রোববার (১৯ অক্টোবর) পিএসপির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরিন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

    বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে সাধারণ ক্যাডারের ৭৩ জন, সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের ৭৪৭ জন এবং শুধু কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের ২২৫ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।

    পরীক্ষার সময়সূচি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি পিএসসির ওয়েবসাইটে (www.bpsc.gov.bd) পাওয়া যাবে।

    বিজ্ঞপ্তিতে যুক্তিসংগত কারণে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

    এমআর-২

    বিসিএস মৌখিক পরীক্ষা সময়সূচি প্রকাশ

