দ্বিতীয় রাউন্ডেও জয়হীন আবাহনী-মোহামেডান

বাংলাদেশ ফুটবল লিগে দ্বিতীয় রাউন্ডেও জয় পেল না আবাহনী লিমিটেড ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কুমিল্লায় ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছে হেরেছে আবাহনী, আর গাজীপুরে পুলিশ এফসির সঙ্গে ড্র করেছে মোহামেডান। অন্যদিকে রহমতগঞ্জ ইয়াংমেন্স ক্লাব জিতে শীর্ষে উঠেছে পয়েন্ট টেবিলে।
রোববার (১৯ অক্টোবর) কুমিল্লার ভাষা শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আবাহনীকে ২-১ গোলে হারায় ব্রাদার্স ইউনিয়ন। ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই নেপালি ফরোয়ার্ড অঞ্জন বিস্তার গোলে এগিয়ে যায় গোপীবাগের ক্লাব। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ব্রাজিলিয়ান মার্কাস সিলভা। যোগ করা সময়ে সোলেমান দিয়াবাতে এক গোল পরিশোধ করলেও সমতায় ফিরতে পারেনি ধানমন্ডির দলটি।
লিগের প্রথম ম্যাচে পুলিশ এফসির কাছে হেরে শুরু করেছিল ব্রাদার্স। দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল দলটি। অন্যদিকে আবাহনী টানা দুই ম্যাচে জয়ের দেখা পায়নি—প্রথম ম্যাচে রহমতগঞ্জের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছিল।
এদিকে গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে ১৯ মিনিটে রহিম উদ্দিনের গোলে মোহামেডান এগিয়ে গেলেও দ্বিতীয়ার্ধে পুলিশ এফসির মোহাম্মদ বাবলু কর্নার থেকে হেডে গোল করে সমতায় ফেরান। এরপর দুই দলই সুযোগ তৈরি করলেও আর গোল হয়নি।
মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ–তপন স্টেডিয়ামে রহমতগঞ্জ ২–০ গোলে ফকিরেরপুল ইয়াংমেন্স ক্লাবকে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে। সমান ৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে পুলিশ এফসি। তিনে ও চারে আছে ফর্টিস ও ব্রাদার্স—দু’দলেরই পয়েন্ট ৩। ফর্টিস একটি ম্যাচ কম খেলেছে।
আগামীকাল বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ফর্টিস মুখোমুখি হবে বসুন্ধরা কিংসের। বেলা সাড়ে ৫টায় শুরু হবে ম্যাচটি। দিনের অপর খেলায় মানিকগঞ্জে লড়বে পিডব্লিউডি ও আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ।
