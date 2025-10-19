মাগুরায় প্রেমের সম্পর্কের জেরে সংঘর্ষের ঘটনায় আহত পাঁচ

মাগুরা সদর উপজেলার আঠারোখাদা গ্রামে প্রেমের সম্পর্কের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। রবিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে এই সংঘর্ষের কারণে পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছে। এই ঘটনায় একজনের পা কুপিয়ে শরীর থেকে বিছিন্ন করার চেষ্টা হয়েছে।
এলাকাবাসী জানায়, ওই গ্রামের একটি ছেলে ও মেয়ের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজনা চলছিল। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মো. শহিদ গ্রুপ এবং মো. মোক্তার গ্রুপের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে মটবারি বাজার এলাকায় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে মোক্তার গ্রুপের অন্তত পাঁচজন আহত হন। এর মধ্যে মেয়ের বাবা মো. শহিদুল ইসলাম (৪৫) গুরুতর আহত হন।
এছাড়াও সংঘর্ষে তার বাম পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ডান পায়েও গুরুতর জখম হয়। তাকে উদ্ধার করে মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। নতুন করে সংঘর্ষের আশঙ্কায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী বলেন, ‘দু’পক্ষের মধ্যে প্রেমঘটিত বিরোধের জেরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
