    আন্তর্জাতিক

    ইসরায়েলি গুপ্তচরের ফাঁসি কার্যকর করল ইরান

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:১৭ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ইসরায়েলের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ইরান। রবিবার (১৯ অক্টোবর) দেশটির বিচার বিভাগ পরিচালিত সংবাদমাধ্যম মিজান নিউজের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

    প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই ব্যক্তি ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং ইরানের স্পর্শকাতর তথ্য ফাঁস করেছিলেন।

    দেশটির কওম প্রদেশের বিচার বিভাগের পরিচালক কাজেম মুসাভি জানান, শনিবার কওম প্রদেশে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তির ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে। তিনি বলেন, ১৮ অক্টোবর ওই মোসাদ অ্যাজেন্টের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

    তিনি বলেন, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোহারেবা (সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে শত্রুতা) ও দুনিয়ায় দুর্নীতি বিস্তারের অভিযোগে সর্বোচ্চ সাজার আদেশ দিয়েছিলেন আদালত। পরে ওই ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন। তার আপিল খারিজ হয়ে যাওয়ায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

    মুসাভি বলেন, দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদকে সহযোগিতা শুরু করেন এবং ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে গ্রেপ্তার হন।

    তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ তদন্ত, প্রমাণ সংগ্রহ ও অভিযুক্তের স্বীকারোক্তির পর তার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়। তার বিরুদ্ধে মোসাদের এক কর্মকর্তার সঙ্গে তথ্য আদানপ্রদান এবং গোপন নথি সরবরাহের প্রমাণও পাওয়া যায়।

    ইসরায়েলের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে চলমান গোপন সংঘাতে ইরান এর আগেও অনেক গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। এই গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও দেশটিতে তাদের কার্যক্রমে সহায়তার অভিযোগ ছিল।

    সূত্র: রয়টার্স, তাসনিম নিউজ।

    এমআর-২

    ইসরায়েল গুপ্তচর ফাঁসি ইরান

