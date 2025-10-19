এইমাত্র
    শিক্ষাঙ্গন

    রাজধানীতে ছাত্রদল নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

    ক্যাম্পাস প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:৪০ পিএম
    রাজধানীর পুরান ঢাকায় টিউশনির বাসা থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) এক শিক্ষার্থীর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় স্থানীয়রা লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।

    জানা যায়, নিহত শিক্ষার্থীর নাম জুবায়েদ রহমান। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন এবং শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সদস্য। এছাড়া তিনি জবিস্থ কুমিল্লা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির সভাপতি ছিলেন।

    বংশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম জানান, 'ছুরিকাঘাতে জবি শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলটি তার টিউশনির বাসা ছিল। সেখানে তিনি টিউশনি করাতেন। প্রাথমিকভাবে হত্যার কারণ জানা যায়নি। আমরা ঘটনাটি তদন্ত করছি।'

    ট্যাগ :

    ছাত্রদল হত্যা

