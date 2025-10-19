এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    পাবনায় হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ, গ্রেপ্তার ৩

    পাবনা শহরের একটি বেসরকারী হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে হাসপাতালটির তিনজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৮ অক্টোবর) মধ্য রাতে পাবনা শহরের সেন্ট্রাল হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে।

    গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, পাবনা সদর উপজেলার গাছপাড়া এলাকার আবুল হোসেন (৩০), ভাঙ্গুড়া উপজেলার আব্দুল্লাহ আল মামুন (২৪), পাবনা পৌর সদরের চক পৈলানপুর এলাকার মোত্তাকিন বিশ্বাস (৩৭)।

    লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, শনিবার রাতে পাবনা শহরের সদর হাসপাতাল সংলগ্ন সেন্ট্রাল হাসপাতালে এক রোগীর সিজারিয়ান অপারেশন করা হয়। অপারেশন শেষে রোগীকে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার সময় হাসপাতালেরর এক কর্মী তাকে যৌন হয়রানি করে বলে স্বজনদের কাছে অভিযোগ করেন ওই নারী রোগী।

    এ ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে ভুক্তভোগী রোগীর স্বজন পাবনা সরকারী এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্র রেদোয়ান আহমেদ শুভর সাথে প্রথমে হাসপালটির কর্মচারীদের বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায় হাসপাতালের কর্মচারীদের সাথে বহিরাগতরা যোগ দিলে বাকবিতণ্ডা হাতাহাতির পর‌্যায়ে চলে যায়।

    এ খবর সরকারী এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে ওই ছাত্রের সহপাঠিরা এসে হাসপাতালে অবস্থন নেয়। এতে ঐ এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে ও তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

    ঘটনার পর জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জনের নির্দেশনায় হাসপাতালটির সকল কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে।

    পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম জানান, ‘ভুক্তভোগী নারীর স্বামী বাদী হয়ে রোববার সকালে একটি মামলা দায়ের করেছেন। পরে আটক হাসপাতালটির তিন কর্মীকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

    এসএম

    ট্যাগ :

    পাবনা যৌন হয়রানী গ্রেপ্তার

