    • আজ সোমবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    রাজনীতি

    ভোটের মাধ্যমে অসৎ-ধান্দাবাজদের জবাব দিতে হবে: মান্না

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:৫৭ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন, এখন সময় এসেছে অসৎ ও ধান্দাবাজ রাজনীতিবিদদের ভোটের মাধ্যমে পরাজিত করার। দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের সুযোগ এখন সৃষ্টি হয়েছে—এই সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলে জাতি আবারও পুরোনো শৃঙ্খলে বন্দি হয়ে পড়বে।

    শনিবার (১৯ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে গণশক্তি সভা আয়োজিত ‘জুলাই যোদ্ধাদের আকাঙ্ক্ষা ও জুলাই সনদ’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

    জুলাই সনদ স্বাক্ষরকে ঐতিহাসিক উল্লেখ করে মান্না বলেন, এর মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি গুণগত পরিবর্তনের সূচনা হলো। আমাদের দেশের শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা অনেক দিনের। সেই প্রত্যাশায় আমরা লড়াই করেছি, ত্যাগ করেছি। এখন আমাদের সামনে সুযোগ এসেছে—এই সুযোগের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।

    তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে এখন দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে। আমরা চাই, দেশবাসী যেন একটা গ্রহণযোগ্য ও গুণগত নির্বাচন দেখতে পায়। এজন্য সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। আমাদের লড়াই আস্থার জায়গায়—অসৎ ও ধান্দাবাজদের ভোটে জবাব দিতে হবে।

    এমআর-২

