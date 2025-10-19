ভূঞাপুরে পলাতক চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হামলা ও হত্যা মামলার পলাতক আসামি, আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক নিকরাইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাসুদুল হক মাসুদকে গ্রেপ্তার এবং ফাঁসির দাবিতে ছাত্র-জনতা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) বেলা ১১টায় ভূঞাপুর-যমুনা সেতু সড়কের পুনর্বাসন এলাকায় মানববন্ধন করে তারা। এ সময় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভও পালন করা হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, হত্যা মামলার আসামি মাসুদ পলাতক থাকলেও এলাকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত করতে বিএনপির নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা চাঁদাবাজির মামলা করছে। তারা সরকারের প্রতি দ্রুত সময়ের মধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানান।
মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সচিব মাহবুব আলম বেল্টু, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলী এবং ছাত্রদলের সভাপতি রেজাউল করিম প্রমুখ।
এসকে/আরআই