    জাতীয়

    ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দাবি না মানলে ফ্যাসিস্টের চেয়েও খারাপ পরিণতি হবে’

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:১৪ পিএম
    'এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দাবি না মানলে ফ্যাসিস্টের চেয়েও খারাপ পরিণতি হবে'

    সংগৃহীত ছবি

    এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দাবি মেনে না নিলে ফ্যাসিস্টদের চেয়েও খারাপ পরিণতি হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম।

    রবিবার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করতে শহীদ মিনারে অনশনরত শিক্ষক-কর্মচারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন তিনি।

    এর আগে রবিবার (১৯ অক্টোবর) বিকেলে ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে সাদিক কায়েমের যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব দেলোয়ার হোসেন আজিজী।

    অনশনরত শিক্ষক-কর্মচারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সাদিক কায়েম বলেন, আপনারা আমাদের শিক্ষকদের ওপর জুলুম করবেন না, আগুন নিয়ে খেলবেন না। এমন উত্তাল ঝড় হবে না সরকার বইতে পারবে না, এমন হুঁশিয়ারি দেন এই শিবির নেতা।

    সাদিক কায়েম বলেন, আমরা ৮দিন ধরে আন্দোলন করার পরেও আন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ দেখতে পাচ্ছি না। প্রধান উপদেষ্টাসহ উপদেষ্টা পরিষদের অনেকেই শিক্ষক উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষক হয়ে শিক্ষকদের বঞ্চনা তারা অনুভব করতে পারছেন না। যদি এটা না পারেন তবে তাদের এই পদে থাকার দরকার নেই বলেও মন্তব্য করেন এই নেতা।

    তিনি আশা প্রকাশ করেন, যারা শিক্ষকদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সরকারের উপদেষ্টাসহ ঊর্ধতন কর্মকর্তারা তাদের সঙ্গে বসে এই ন্যায্য দাবির ব্যাপারে আলোচনা করে, দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

    সে সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্বতা প্রকাশ করেন। বলেন, শহীদ আবু সাইদের উত্তরসুরী হিসেবে আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। বিজয় আসবেই ইনশাল্লাহ।

    এমআর-২

    শিক্ষক ফ্যাসিস্ট পরিণতি সাদিক কায়েম

