উল্লাপাড়ায় শতভাগ অকৃতকার্যের ঘটনায় কারণ দর্শানোর নোটিশ

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চলতি শিক্ষাবর্ষের অনুষ্ঠিত আলিম পরীক্ষায় সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলায় শতভাগ অকৃতকার্য থাকা দুটি মাদ্রাসাকে কারণ দর্শনোর নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। মাদ্রাসা দুটি হলো, পুকুরপাড় ফাজিল মাদ্রাসা ও বন্যাকান্দি আলিম মাদ্রাসা।
রোববার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা দুটিতে কারণ দর্শানোর নোটিশ পৌঁছে দেয় উল্লাপাড়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস।
উপজেলার পুকুরপাড় ফাজিল মাদ্রাসায় ১০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে একজনও পাশ করতে পারেনি। মাদ্রাসাটির আলিম ও ফাজিল বিভাগ মিলে এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন মোট ১২ জন। এরমধ্যে ৬ষ্ঠ গ্রেডের রয়েছেন ৬ জন ও ৭ম গ্রেডের ৬ জন। প্রশ্ন উঠেছে সরকারি বেতন নিয়মিত নিলেও এই মাদ্রাসার এই অবস্থা কেন?
একই অবস্থা উপজেলার বন্যাকান্দি আলিম মাদ্রাসায়ও। সেখানে ১০ জন শিক্ষার্থী আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেও কেউ পাশ করতে পারেননি। তবে মাদ্রাসার সুপার মিজানুর রহমান জানান তাদের আলিম বিভাগের কোন এমপিও শিক্ষক না থাকায় ক্লাস হয়নি, তাই পাশ করতে পারেনি কেউ।
এ বিষয়ে উল্লাপাড়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল কাদের বিশ্বাস বলেন, ‘সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা দুটিতে ৩ দিনের সময় বেধে দেওয়া হয়েছে কারণ দর্শানোর জবাব দেওয়ার জন্য। পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এসএম