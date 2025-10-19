এইমাত্র
    আজ সোমবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    আন্তর্জাতিক

    গাজা যুদ্ধের নাম ‘মুক্তিযুদ্ধ’ করার প্রস্তাব দিলেন নেতানিয়াহু

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:২৩ পিএম
    ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজা যুদ্ধের নাম ‘দ্য ওয়ার অব রিডেম্পশান’ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। যার অর্থ দাঁড়ায় ‘মুক্তিযুদ্ধ’।

    রবিবার (১৯ অক্টোবর) মন্ত্রিসভার বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'দ্য ওয়ার অব রিডেম্পশান' বা ‘মুক্তিযুদ্ধ’ নাম রাখার এই আহ্বান জানান তিনি।

    বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, আজ আনুষ্ঠানিকভাবে গাজা যুদ্ধের নাম পরিবর্তন করে ‘দ্য ওয়ার অব রিডেম্পশান’ নাম দেয়ার প্রস্তাব রেখেছি। ৭ অক্টোবরের ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর আমরা দ্রুততার সাথে আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছি। প্রত্যুত্তরে শত্রুকে ভয়ংকর এক যুদ্ধ ফেরত দিয়েছি। এটি ছিল আমাদের জাতির জন্য একটি মুক্তিযুদ্ধ।

    বৈঠক শেষে এক ভিডিও বার্তায় এ প্রস্তাবের কারণও জানান নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, গাজায় যা কিছু হয়েছে তা ইসরায়েলি জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধেরই বর্ধিত অংশ।

    তিনি আরও বলেন, হামাসের মারাত্মক আক্রমণ এবং পরবর্তীতে যুদ্ধের পর ইসরায়েলের এই নামকরণ ইসরায়েলের পুনরুদ্ধার এবং পুনরুত্থানেরই প্রতিফলন। এছাড়া, সরকার শীঘ্রই সংঘাতে লড়াই করা সৈন্যদের বীরত্বসূচক সম্মাননা প্রদান করবে বলেও জানান তিনি।

    অপরদিকে, নেতানিয়াহুর এই ঘোষণা গাজায় গত দুই বছর ধরে চলা যুদ্ধ শেষ করার অভিপ্রায় বলে মনে করছেন অনেক বিশ্লেষক।

    এমআর-২

    গাজা যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ নেতানিয়াহু

