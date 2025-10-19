জাতীয় সাঁতারে প্রাইজমানি ৫০০ টাকা, সমালোচনার ঝড়

আগামীকাল সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে ৩৪তম জাতীয় সাঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতা। এ বছর প্রথমবারের মতো নারীদের ডাইভিং ও নতুন কয়েকটি সাঁতার ইভেন্ট যুক্ত করা হয়েছে। তবে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জজয়ীদের প্রাইজমানি কম হওয়ায় অসন্তোষ দেখা দিয়েছে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে।
জাতীয় পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদকজয়ী সাঁতারু পাবেন দুই হাজার টাকা, রৌপ্যজয়ী এক হাজার এবং ব্রোঞ্জজয়ী ৫০০ টাকা করে। অনেক সাঁতারু ও কর্মকর্তাই এই পুরস্কার অর্থ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন।
বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শাহীনও এ নিয়ে সন্তুষ্ট নন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘এত কম প্রাইজমানি দিতে আমারও ভালো লাগছে না। বাজেট সীমিত। তবে পরের আসর থেকে পুরস্কারের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করব।’
২০ থেকে ২৩ অক্টোবর মিরপুরের জাতীয় সাঁতার কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতা। এতে ৬৭টি দল থেকে ৮১৬ জন অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে ৫১৬ জন পুরুষ, ৭৯ জন নারী সাঁতারু। ডাইভিং ও সাঁতার মিলে মোট ৪৯টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে।
বিশ্ব সাঁতার ফেডারেশনের নিয়ম অনুযায়ী এবার পুরুষ বিভাগে ৮০০ মিটার, নারী বিভাগে ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এবং ৪x১০০ মিটার মিক্সড রিলে ইভেন্ট যুক্ত করা হয়েছে।
মোট বাজেট ধরা হয়েছে ৪২ লাখ টাকা। এর মধ্যে ২৫ লাখ টাকা দিচ্ছে পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান ম্যাক্স গ্রুপ, বাকি অংশ বহন করবে ফেডারেশন।
এসএ গেমসকে সামনে রেখে সাঁতারুরা বর্তমানে মিশরীয় কোচের অধীনে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোচের মেয়াদ বাড়ানোর সুপারিশ করা হবে।
আরডি