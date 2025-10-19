এইমাত্র
  • ছাত্রদল নেতা হত্যার সঙ্গে জড়িত সেই ছাত্রীকে আটক করেছে পুলিশ
  • ৪৯তম বিশেষ বিসিএস প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ
  • দেশে পুলিশের সব ইউনিটকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ
  • যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করলো ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী
  • কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টকে ‘মাদকচক্রের নেতা’ আখ্যা দিলেন ট্রাম্প
  • মা হলেন অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া
  • বাংলাদেশিদের জন্য ফের খুলছে কুয়েতের শ্রমবাজার
  • মাদক সেবনের পর অদ্ভুত আচরণ, থাইল্যান্ডে আটক ভারতীয় যুবক
  • দ্বিতীয় রাউন্ডেও জয়হীন আবাহনী-মোহামেডান
  • গুলশান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা, বিএনপির দুঃখ প্রকাশ
    • আজ সোমবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    মুন্সিগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হামলার অভিযোগ

    আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৩১ পিএম
    আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৩১ পিএম

    মুন্সিগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হামলার অভিযোগ

    আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৩১ পিএম

    মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় এক ব্যক্তি আহত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আহত ব্যক্তির নাম আব্দুর রব মোল্লা (৪০)। পাশাপাশি একই ঘটনায় স্বর্ণের চেইন ও নগদ টাকা লুটেরও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

    রবিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার বালুরচর ইউনিয়নের চর বয়রাগাদি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহত আব্দুর রব বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। তাঁর বড় ভাই নোয়াব মোল্লা (৫৭) বাদী হয়ে প্রতিবেশী জব্বর, গোল হোসেন, আবুল হোসেন, খলিল মিয়া ও নাছিমা–এর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

    অভিযুক্ত গোল হোসেন বলেন, ‘রব মোল্লা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। আমাদের সঙ্গে জমি নিয়ে পাঁচ বছর ধরে মামলা চলছে। আমরা আদালতের প্রতি আস্থাশীল। আপসনামায় রাজি না হওয়ায় তারা আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে।’

    এ বিষয়ে সিরাজদিখান থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ‘লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

    এসএম

    ট্যাগ :

    মুন্সিগঞ্জ জমি বিরোধ হামলা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…