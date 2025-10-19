মাদক সেবনের পর অদ্ভুত আচরণ, থাইল্যান্ডে আটক ভারতীয় যুবক

থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে পিস্তলের মতো দেখতে একটি লাইটার হাতে নিয়ে পথচারীদের ভয় দেখানোর অভিযোগে এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গাঁজা সেবনের কারণে বিভ্রমে ভুগছিলেন ওই যুবক। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অদ্ভুত আচরণ করছিলেন তিনি।
স্থানীয় সময় গত সোমবার বিকেল ৪টার দিকে ব্যাংককের জনপ্রিয় এলাকা সিয়াম স্কয়ার থেকে তাকে আটক করা হয়। আটকৃতের নাম সাহিল রাম (৪১)। খবর এনডিটিভির।
জানা গেছে, সাহিল রামকে ‘হুমকিমূলক আচরণ’ ও ‘জনশান্তি বিঘ্নিত করা’র অভিযোগে আটক করা হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের করা ভিডিওতে দেখা যায়, সাহিল চিৎকার করতে করতে রাস্তায় হাঁটছেন এবং পিস্তল সদৃশ একটি বস্তু পথচারীদের দিকে তাক করছেন। পরে নিরাপত্তাকর্মীরা এগিয়ে আসলে তিনি মাটিতে বসে পড়েন।
পুলিশ জানায়, তারা যখন সাহিলকে শান্ত ও আটক করতে যান, তখনও তিনি সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেন এবং লাইটারটি তাদের দিকে তাক করে ভয় দেখান। পরে তদন্তে জানা যায়, সেটি আসলে একটি সিগারেট লাইটার।
সাহিল কতদিন ধরে থাইল্যান্ডে অবস্থান করছেন এবং এর আগে এমন কোনো ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না সেই বিষয়ে তদন্ত করছে থাই পুলিশ।