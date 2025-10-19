এইমাত্র
    আজ সোমবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    বান্দরবানে যৌথ অভিযানে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ আটক দুই

    সুজন ভট্টাচার্য্য, বান্দরবান প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৪৬ পিএম
    বান্দরবানের থানচিতে অবৈধ অস্ত্রপাচার রোধকল্পে সেনাবাহিনী ও বিজিবি’র সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন পূর্বক অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ দুই ব্যাক্তিকে আটক করেছে যৌথবাহিনী।

    রবিবার (১৯ অক্টোবর) প্রেস বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

    জানা যায়, বলিপাড়া জোন (৩৮ বিজিবি) এর দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের নিমিত্তে উক্ত টাস্কফোর্স দায়িত্বপূর্ণ এলাকার বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্ট স্থাপন করে তল্লাশী কার্যক্রমের মাধ্যমে গত ১৭ অক্টোবর শীর্ষ অস্ত্র ব্যবসায়ী ওয়েবার ত্রিপুরা (৩৩) কে আটক করে।

    বলিপাড়া জোন উপ-অধিনায়ক মেজর মোঃ ইমামুল আজিম জানান, ওয়েবার ত্রিপুরাকে জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে বলিপাড়া জোন উপ-অধিনায়কের নেতৃত্বে যৌথ অপারেশনের মাধ্যমে জোনের অধীনস্থ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওয়েবার ত্রিপুরার সহযোগী অবৈধ অস্ত্র চোরাচালানকারী রুইহং ম্রো (৬০) কে আটক করা হয়।

    এ সময় তার কাছ থেকে ৩০ রাউন্ড এ্যমুনিশন, ১টি গ্রেনেড, ১টি ম্যাগাজিন, ১টি দেশীয় পিস্তল, ০১ টি মর্টারের গোলার বক্স, ০২ টি গাদা বন্দুক, ২টি মোবাইল এবং ১টি চেক বই উদ্ধার করতে সক্ষম হয় যৌথবাহিনী।

    আটককৃতদের থানচি থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়ে জোন উপ-অধিনায়ক আরো বলেন, ‘বলিপাড়া জোন পাবর্ত্য অঞ্চলে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে আপোষহীন ভাবে দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং দেশের সার্বভৌমত্ত্ব ও নিরাপত্তার সার্থে ভবিষ্যতেও তা চলমান থাকবে।’

