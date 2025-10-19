এইমাত্র
    মা হলেন অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:১৯ পিএম
    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:১৯ পিএম

    মা হলেন অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:১৯ পিএম

    সুখবর দিলেন বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। পুত্রসন্তানের মা হয়েছেন তিনি। রোববার সকালে (১৯ অক্টোবর) স্ত্রী পরিণীতিকে নিয়ে হাসপাতালে রওনা দিয়েছিলেন স্বামী রাঘব চাড্ডা। পরে দু’জনই পুত্রসন্তান আগমনের কথা জানালেন।

    ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিণীতি ও রাঘব যৌথ পোস্টে জানান, আমাদের এর আগের জীবনটা ঠিক কেমন ছিল, তা মনে করতে পারছি না। আমাদের এখন দুই বাহু ও হৃদয় উভয়ই পরিপূর্ণ। আগে আমরা একে অপরের জন্য ছিলাম। এখন আমাদের কাছে সবই আছে।

    এদিকে এই দম্পতির সন্তান আগমনের পোস্টে শুভ কামনা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীরা। একইসঙ্গে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইন্ডাস্ট্রির সহকর্মী অভিনেত্রী অনন্য পাণ্ডে, কৃতি স্যানন, মণীশ মালহোত্রাসহ একাধিক তারকারা।

    এর আগে গত আগস্টেই ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি ভ্যানিলা কেক পোস্ট করে সুখবর জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী পরিণীতি। তখন পোস্টে লেখা ছিল, ১+১=৩। সঙ্গে ক্যাপশনে লিখেছিলেন, আসছে আমাদের ছোট্ট পৃথিবী। আমরা কতটা ধন্য, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

    প্রসঙ্গত, পরিণীতি চোপড়া ও রাঘব ২০২৩ সালের মে মাসে দিল্লির কপূরথলা হাউসে আনুষ্ঠানিকভাবে আংটি বদল করেন। চার মাস পর, একই বছরের সেপ্টেম্বরে রাজস্থানের উদয়পুরের লীলা প্যালেসে আড়ম্বরপূর্ণ বিয়ের আসর বসে তাদের।

