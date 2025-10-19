এইমাত্র
  • ছাত্রদল নেতা হত্যার সঙ্গে জড়িত সেই ছাত্রীকে আটক করেছে পুলিশ
  • ৪৯তম বিশেষ বিসিএস প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ
  • দেশে পুলিশের সব ইউনিটকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ
  • যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করলো ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী
  • কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টকে ‘মাদকচক্রের নেতা’ আখ্যা দিলেন ট্রাম্প
  • মা হলেন অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া
  • বাংলাদেশিদের জন্য ফের খুলছে কুয়েতের শ্রমবাজার
  • মাদক সেবনের পর অদ্ভুত আচরণ, থাইল্যান্ডে আটক ভারতীয় যুবক
  • দ্বিতীয় রাউন্ডেও জয়হীন আবাহনী-মোহামেডান
  • গুলশান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা, বিএনপির দুঃখ প্রকাশ
    • আজ সোমবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ভৈরবে দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতার

    ইমন মাহমুদ লিটন, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৩১ পিএম
    ইমন মাহমুদ লিটন, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৩১ পিএম

    ভৈরবে দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতার

    ইমন মাহমুদ লিটন, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৩১ পিএম

    ভৈরবে ০২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী মোঃ মুর্শিদ মিয়া কে গ্রেফতার করেছে সিপিসি-২, র‍্যাব-১৪।

    রোববার (১৯ অক্টোবর) সকাল ১১.টায় র‍্যাব-১৪, ভৈরব ক্যাম্পের আভিযানিক দল ভৈরব পৌর শহর কালিপুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ভৈরব থানার মামলা নং-০৭(০৩)১২, ধারা-১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫-বি এর ০২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামী পৌর শহর কালিপুর দক্ষিণপাড়া এলাকার চাঁন মিয়ার ছেলে মোঃ মুর্শিদ মিয়া (৪৭) গ্রেফতার করা হয়।

    উল্লেখ্য, গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভৈরব থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

    এফএস

    ট্যাগ :

    ভৈরব

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…