ভৈরবে দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতার

ভৈরবে ০২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী মোঃ মুর্শিদ মিয়া কে গ্রেফতার করেছে সিপিসি-২, র্যাব-১৪।
রোববার (১৯ অক্টোবর) সকাল ১১.টায় র্যাব-১৪, ভৈরব ক্যাম্পের আভিযানিক দল ভৈরব পৌর শহর কালিপুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ভৈরব থানার মামলা নং-০৭(০৩)১২, ধারা-১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫-বি এর ০২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামী পৌর শহর কালিপুর দক্ষিণপাড়া এলাকার চাঁন মিয়ার ছেলে মোঃ মুর্শিদ মিয়া (৪৭) গ্রেফতার করা হয়।
উল্লেখ্য, গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভৈরব থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
এফএস