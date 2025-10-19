এইমাত্র
    ভোলায় ইয়াবাসহ চাকুরিচ্যুত পুলিশ কনস্টেবল আটক

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৩৭ পিএম

    ভোলায় নৌবাহিনীর হাতে ইয়াবাসহ রমজান আলী ওরফে রনি নামের এক চাকুরিচ্যুত পুলিশ কনস্টেবল আটক হয়েছেন। এ সময় তার থেকে বেশ কিছু নগদ অর্থ জব্দ করা হয়।

    রোববার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নৌবাহিনীর ভোলা ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

    রমজান আলী রনি ভোলা সদর উপজেলার ধনিয়া ইউনিয়নের গাজিপুর রোড এলাকার বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন যাবত মাদক ব্যবসা করছেন। এছাড়াও তিনি পুলিশের সোর্স পরিচয়ে দাপিয়ে বেড়াতেন।

    নৌবাহিনী জানায়, রনি একজন পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী। রোববার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে তার বসত বাড়ি থেকে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। এ সময় তার থেকে ১০৩ পিচ ইয়াবা ও নগদ ৮ হাজার সাতশত ত্রিশ টাকা জব্দ করা হয়।

    নৌবাহিনী আরও জানায়, রনি একজন চাকুরিচ্যুত পুলিশ কনস্টেবল। তিনি পুলিশের সোর্স পরিচয় দিয়ে সেবনকারী মাদক ক্রেতাদের জিম্মি করে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিতেন। টাকা দিতে না চাইলে ডিবিকে ফোন করে কৌশলে ধরিয়ে দিতেন। তার অভিনব প্রতারণার শিকার হয়েছেন অনেক ভুক্তভোগী।

    পরে আটককৃত মাদক কারবারি ও জব্দকৃত মাদক ভোলা সদর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।

