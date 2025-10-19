এইমাত্র
    স্ত্রীর জানাজায় যুবলীগ নেতা: জেলখানা আমার জন্য নেয়ামত

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১০:০১ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১০:০১ পিএম

    স্ত্রীর জানাজায় যুবলীগ নেতা: জেলখানা আমার জন্য নেয়ামত

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১০:০১ পিএম

    মুন্সীগঞ্জ জেলা যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহজাহান খান বলেছেন, ‘জেলখানা আমার জন্য নেয়ামত। জেলে পবিত্র কোরআন শরীফ পড়া শিখেছি। এখন নিয়মিত নামাজের পাশাপাশি কোরআন শরীফ পড়ি এবং অর্থ বুঝার চেষ্টা করি।’

    আজ রোববার সন্ধ্যায় মুন্সীগঞ্জ কারাগার থেকে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার সস্তাপুরে স্ত্রী চিকিৎসক গোলশান আক্তার বানুর জানাজায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

    এর আগে শাহজাহান খানের স্ত্রী গোলশান আক্তার বানু আজ ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ফতুল্লার সস্তাপুরে নিজ বাসায় তিনি মারা যান। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ফতুল্লা কবরস্থানে জানাজা শেষে দাফন করা হয়।

    শাহজাহান খান মুন্সীগঞ্জ জেলা যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও ঠেংগারচর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান।

    এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন জানান, পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শাহজাহান খান প্যারোলে দুই ঘণ্টার জন্য মুক্তি পান। তার স্ত্রীর দাফন শেষে আবারও তাকে মুন্সীগঞ্জ কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

