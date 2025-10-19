জবি শিক্ষার্থী খুন: ছাত্রীর বাসায় জিজ্ঞাসাবাদে ডিসি, এসি ও ওসি

পুরান ঢাকার আরমানিটোলা এলাকার নূরবক্স লেনের একটি আবাসিক ভবনে খুন হয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ রহমান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। একইসঙ্গে জবিস্থ কুমিল্লা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির সভাপতি ও শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি।
আজ রবিবার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যার দিকে ওই এলাকায় এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, ভবনের ৩য় তলার সিঁড়িতে রক্তাক্ত অবস্থায় জুবায়েদের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।
ঘটনার পর থেকে ওই ভবনের সামনে জড়ো হয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা খুনের সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে নানা স্লোগান দিচ্ছেন।
পুলিশ জানিয়েছে, নিহত জুবায়েদ রহমান ওই ভবনের ৫ম তলায় একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও হায়ার ম্যাথ বিষয় পড়াতেন। ঘটনার দিন পড়াতে আসার সময় মেয়েটি তাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেন তিনি আসবেন কি না। জবাবে জুবায়েদ জানান, তিনি ইতোমধ্যেই নূরবক্স লেনে প্রবেশ করেছেন। ফোনে লোকেশন চেক করেও ছাত্রীটি বিষয়টি নিশ্চিত হন।
পরে তার মরদেহ ভবনের ৩য় তলার সিঁড়িতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নিচ তলা থেকে ৩য় তলা পর্যন্ত সিঁড়ি জুড়ে রক্তের দাগ ছিল।
ঘটনার পর ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের লালবাগ জোনের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী, কোতোয়ালী জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) মো. ফজলুল হক এবং বংশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং ভবনের ৫ম তলায় থাকা ওই ছাত্রীর পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।
এ ঘটনায় তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন পিবিআই কর্মকর্তারা। তবে, আসামি গ্রেপ্তারে ৪ ঘন্টার আল্টিমেটাম দিয়েছে জবি শাখা ছাত্রদল।
এফএস