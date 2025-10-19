এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    ঢাকা–মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে যান চলাচল বন্ধ

    আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২৬ পিএম
    ঢাকা–মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার কেইয়ান ইউনিয়নের নিমতলা এলাকায় ঢাকামুখী লেনে দুই ট্রাকের সংঘর্ষের ঘটনায় প্রায় দেড় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। রোববার (১৯ অক্টোবর) রাত পৌনে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

    পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকাগামী মাছ বোঝাই একটি ট্রাক বেপরোয়া গতিতে চলার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা সুতা বোঝাই ট্রাককে পিছন দিক থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে সুতা বোঝাই ট্রাকটি সড়কের পাশে বাম্পারে আঘাত লেগে এক্সপ্রেসওয়ের এক পাশে উল্টে পড়ে যায়। এতে এক্সপ্রেসওয়ের ওই অংশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে এবং প্রায় ৩ কিলোমিটার যানজট লেগে যায়।

    খবর পেয়ে শ্রীনগর হাসাড়া হাইওয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রেকারের সাহায্যে দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক দুটি সরিয়ে নেয়। পরে রাত প্রায় পৌনে ১১টার দিকে এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

    হাসাড়া হাইওয়ে থানার ওসি এ টি এম মাহমুদুল হক বলেন, 'দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করে। এতে বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এবং কেউ আহতও হয়নি। দুর্ঘটনার পর মাছ বোঝাই ট্রাকের চালক পলাতক রয়েছে। ট্রাক দুটি পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে।'

    এফএস

    ঢাকা–মাওয়া

