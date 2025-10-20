জবি শিক্ষার্থী জোবায়েদ হত্যার প্রতিবাদে তাঁতিবাজার মোড় অবরোধ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শিক্ষার্থী ও ছাত্রদল নেতা জোবায়েদ হত্যার প্রতিবাদে তাঁতিবাজার মোড় অবরোধ করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলে দ্রুত সময়ের মধ্যে হত্যাকারীর বিচার নিশ্চিতের দাবি জানান তারা।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) সাড়ে দশটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে তাঁতিবাজার মোড় অবরোধ করে তারা।
এ সময় ‘বিচার বিচার চাই, জোবায়েদের হত্যার বিচার চাই’, ‘একশন একশন, ডাইরেক্ট একশন’, ‘আমার ভাই মরলো কেন, প্রশাসন জবাব চাই’, ‘আমার ভাই মর্গে কেন, প্রশাসন জবাব চাই’, ‘আমার ভাই মর্গে, খুনি কেন বাহিরে’, ‘রাস্তাঘাটে ছাত্র মরে, প্রশাসন কী করে’, ‘আমার ভাইয়ের রক্ত ঝড়ে, প্রশাসন কী করে’, ‘জাস্টিস জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস’, ‘জ্বালো রে জ্বালো, আগুন জ্বালে’, ‘প্রশাসনের তালবাহানা, মানি না মানবো না’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকে।
এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে রাজধানীর আরমানিটোলার একটি বাসার সিঁড়ি থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। শিক্ষার্থীর নাম জোনায়েদ হোসেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। জোবায়েদের গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলায়। তিনি জবিস্থ কুমিল্লা জেলা ছাত্র কল্যাণের সভাপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সদস্য ছিলেন।
