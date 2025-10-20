এইমাত্র
    ফরিদপুরে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিক্ষক নিহত

    নাজমুল হাসান নিরব, ফরিদপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৪০ এএম
    নাজমুল হাসান নিরব, ফরিদপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৪০ এএম

    ফরিদপুরের সালথা উপজেলায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এস. এম. ইব্রাহিম শেখ (৪৫) নামে এক স্কুলশিক্ষক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় দুই শিক্ষার্থীসহ আরও তিনজন আহত হয়েছেন।

    রবিবার (১৯ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের ফুকরা ঈদগাহ এলাকায় সালথা-সোনাপুর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

    নিহত ইব্রাহিম শেখ সালথা উপজেলার মাঝারদিয়া ইউনিয়নের কাগদী গ্রামের বাসিন্দা ও মো. আব্দুর রব শেখের ছেলে। তিনি স্থানীয় যোগাড়দিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

    বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় কুমার দাস জানান, সকালে শিক্ষক ইব্রাহিম দুই শিক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে উপজেলা সদরে একটি অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। পথে ফুকরা ঈদগাহ এলাকায় গ্রামের ভেতর থেকে উঠে আসা অপর একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় মোটরসাইকেলে থাকা চারজনই আহত হন।

    পরে সালথা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিক্ষক ইব্রাহিম শেখকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত অপর মোটরসাইকেলচালক বাসার খালাসী (৩৫) কে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত দুই শিক্ষার্থী হাসিবুল ও শাহিনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

    সালথা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. শাহিনুল ইসলাম জানান, হাসপাতালে আনার আগেই শিক্ষক ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়।

    সালথা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতাউর রহমান বলেন, ‘দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিক্ষক ইব্রাহিম মারা গেছেন। পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।’

    শিক্ষক ইব্রাহিম শেখের অকাল মৃত্যুতে যোগাড়দিয়া উচ্চবিদ্যালয়সহ পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সহকর্মী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

    এনআই

    ফরিদপুর দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিক্ষক নিহত

